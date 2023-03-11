Укр

Нежно-воздушный десерт "Птичье молоко" всего за 20 минут: рецепт (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Творожный десерт Птичье молоко — как приготовить Новость обновлена 11 марта 2023, 21:04
Творожный десерт Птичье молоко — как приготовить. Фото instagram.com/anny.cooking

Великолепное лакомство, которое тает во рту

Творожный десерт "Птичье молоко", который глазируется шоколадом, очень нравится нашим сладкоежкам. Он обладает легким и гармоничным вкусом.

Рецептом лакомства поделилась украинская фудблогерша Анна (anny.cooking) в Инстаграме. Готовится "Птичье молоко" всего 20 минут, затем убираем его в холодильник на 4-5 часов для застывания.

Как приготовить творожное "Птичье молоко"

Ингредиенты на форму 25*11*7 см:

  • 25 г желатина + 150 мл холодного молока
  • 350 г творога
  • 200 г сгущенки
  • 200 мл жирных 33% сливок
  • 150 г шоколада на ваш вкус
  • 2 ст.л. растительного масла

Приготовление:

  1. Желатин соединяем с молоком и оставляем для набухания.
  2. Очень холодные жирные сливки взбиваем до мягких пиков.
  3. Творог и сгущенку взбиваем блендером. Желатин растапливаем в микроволновке или на водяной бане, добавляем в творог со сгущенкой, еще раз взбиваем.
  4. К творожной массе добавляем взбитые сливки, быстро перемешиваем силиконовой лопаткой и выливаем творожную массу в слегка смазанную растительным маслом форму. Кладем в холодильник на 2 часа.
  5. Шоколад соединяем с растительным маслом, растапливаем и поливаем десерт сверху. Отправляем в холодильник на 2-3 часа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить знаменитый львовский сырник. Представляем вариант старинного рецепта десерта, среди ингредиентов которого есть вареный картофель.

Теги:
#Рецепт #Десерты #Торты #Птичье молоко