Нежно-воздушный десерт "Птичье молоко" всего за 20 минут: рецепт (видео)

Великолепное лакомство, которое тает во рту

Творожный десерт "Птичье молоко", который глазируется шоколадом, очень нравится нашим сладкоежкам. Он обладает легким и гармоничным вкусом.

Рецептом лакомства поделилась украинская фудблогерша Анна (anny.cooking) в Инстаграме. Готовится "Птичье молоко" всего 20 минут, затем убираем его в холодильник на 4-5 часов для застывания.

Как приготовить творожное "Птичье молоко"

Ингредиенты на форму 25*11*7 см:

25 г желатина + 150 мл холодного молока

350 г творога

200 г сгущенки

200 мл жирных 33% сливок

150 г шоколада на ваш вкус

2 ст.л. растительного масла

Приготовление:

Желатин соединяем с молоком и оставляем для набухания. Очень холодные жирные сливки взбиваем до мягких пиков. Творог и сгущенку взбиваем блендером. Желатин растапливаем в микроволновке или на водяной бане, добавляем в творог со сгущенкой, еще раз взбиваем. К творожной массе добавляем взбитые сливки, быстро перемешиваем силиконовой лопаткой и выливаем творожную массу в слегка смазанную растительным маслом форму. Кладем в холодильник на 2 часа. Шоколад соединяем с растительным маслом, растапливаем и поливаем десерт сверху. Отправляем в холодильник на 2-3 часа.

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