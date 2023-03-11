Нежно-воздушный десерт "Птичье молоко" всего за 20 минут: рецепт (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Великолепное лакомство, которое тает во рту
Творожный десерт "Птичье молоко", который глазируется шоколадом, очень нравится нашим сладкоежкам. Он обладает легким и гармоничным вкусом.
Рецептом лакомства поделилась украинская фудблогерша Анна (anny.cooking) в Инстаграме. Готовится "Птичье молоко" всего 20 минут, затем убираем его в холодильник на 4-5 часов для застывания.
Как приготовить творожное "Птичье молоко"
Ингредиенты на форму 25*11*7 см:
- 25 г желатина + 150 мл холодного молока
- 350 г творога
- 200 г сгущенки
- 200 мл жирных 33% сливок
- 150 г шоколада на ваш вкус
- 2 ст.л. растительного масла
Приготовление:
- Желатин соединяем с молоком и оставляем для набухания.
- Очень холодные жирные сливки взбиваем до мягких пиков.
- Творог и сгущенку взбиваем блендером. Желатин растапливаем в микроволновке или на водяной бане, добавляем в творог со сгущенкой, еще раз взбиваем.
- К творожной массе добавляем взбитые сливки, быстро перемешиваем силиконовой лопаткой и выливаем творожную массу в слегка смазанную растительным маслом форму. Кладем в холодильник на 2 часа.
- Шоколад соединяем с растительным маслом, растапливаем и поливаем десерт сверху. Отправляем в холодильник на 2-3 часа.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить знаменитый львовский сырник. Представляем вариант старинного рецепта десерта, среди ингредиентов которого есть вареный картофель.