Праздничный салат "Пекинка": гости будут просить рецепт

Очень нежная и интересная закуска

Праздничный стол – это всегда от двух до пяти видов салатов и закусок. Иногда руки опускаются, потому что хочется приготовить что-то интересное, а идеи закончились. На выручку приходят намазки, такие как яичный немецкий салат и классические салаты.

А еще на портале Школа Жизни рассказали, как пошагово приготовить интересный салат. Это оригинальное и очень нежное украшение для праздничного стола.

Ингредиенты:

200 г отварного картофеля

1 луковица

1 банка 425 мл консервированных шампиньонов

300 г куриной грудки

200 гр пекинской капусты

3 шт отварных яиц

100 гр сыра

Соль, перец по вкусу

Для соуса:

100 гр майонеза

100 гр сметаны

1 ч.л горчицы

Можно украсить все зеленым луком и помидорами черри

Маринад для лука:

100 мл теплой воды

1ч. соли

1 ч.л сахара

2 ст. л. яблочного уксуса 6%

Способ приготовления:

Одну луковицу режем кубиком и маринуем. В 100 мл теплой воды размешиваем одну чайную ложку сахара и половинку чайной ложки соли, вливаем две столовые ложки яблочного уксуса 6%. Перемешиваем все до растворения соли и сахара, всыпаем лук в маринад и держим 20-30 минут. Маринад сливаем. Отвариваем картофель в мундире. Когда остынет, чистим от кожуры и натираем на большой терке. То же делаем с яйцами. Варим и нарезаем куриную грудку. Сливаем жидкость из шампиньонов. Сыр натираем на крупной терке. Листья пекинской капусты моем, сушим и убираем среднюю, жесткую часть. Мелко крошим. Для заправки смешиваем майонез со сметаной и горчицей. Количество соуса на каждый слой салата кладем по желанию и вкусу. Собираем салат на плоской тарелке. Размазываем небольшое количество соуса. Выкладываем тертый картофель. Солим, перчим и промазываем соусом. Второй слой – куриная грудка, раскладываем ее по всей поверхности картофеля и наносим соус. Сверху распределяем маринованный лучок. На нее – грибы. Снова соус. По всей поверхности салата распределяем тертый творог. Сверху – тертые яйца. Смазываем соусом. Выкладываем пекинскую капусту, а на нее – остатки соуса. По желанию посреди салата выкладываем дорожку из томатов черри.

Этот салат требует времени. Когда он полностью готов, его следует оставить на два-три часа в холодильнике, чтобы просочился. Рекомендуем обратить внимание на еще один салат – с плавленым сыром и миндалем.