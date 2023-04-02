Праздничный салат "Пекинка": гости будут просить рецепт
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Очень нежная и интересная закуска
Праздничный стол – это всегда от двух до пяти видов салатов и закусок. Иногда руки опускаются, потому что хочется приготовить что-то интересное, а идеи закончились. На выручку приходят намазки, такие как яичный немецкий салат и классические салаты.
А еще на портале Школа Жизни рассказали, как пошагово приготовить интересный салат. Это оригинальное и очень нежное украшение для праздничного стола.
Ингредиенты:
- 200 г отварного картофеля
- 1 луковица
- 1 банка 425 мл консервированных шампиньонов
- 300 г куриной грудки
- 200 гр пекинской капусты
- 3 шт отварных яиц
- 100 гр сыра
- Соль, перец по вкусу
Для соуса:
- 100 гр майонеза
- 100 гр сметаны
- 1 ч.л горчицы
- Можно украсить все зеленым луком и помидорами черри
Маринад для лука:
- 100 мл теплой воды
- 1ч. соли
- 1 ч.л сахара
- 2 ст. л. яблочного уксуса 6%
Способ приготовления:
- Одну луковицу режем кубиком и маринуем. В 100 мл теплой воды размешиваем одну чайную ложку сахара и половинку чайной ложки соли, вливаем две столовые ложки яблочного уксуса 6%. Перемешиваем все до растворения соли и сахара, всыпаем лук в маринад и держим 20-30 минут. Маринад сливаем.
- Отвариваем картофель в мундире. Когда остынет, чистим от кожуры и натираем на большой терке. То же делаем с яйцами. Варим и нарезаем куриную грудку.
- Сливаем жидкость из шампиньонов. Сыр натираем на крупной терке.
- Листья пекинской капусты моем, сушим и убираем среднюю, жесткую часть. Мелко крошим.
- Для заправки смешиваем майонез со сметаной и горчицей. Количество соуса на каждый слой салата кладем по желанию и вкусу.
- Собираем салат на плоской тарелке. Размазываем небольшое количество соуса. Выкладываем тертый картофель. Солим, перчим и промазываем соусом.
- Второй слой – куриная грудка, раскладываем ее по всей поверхности картофеля и наносим соус. Сверху распределяем маринованный лучок. На нее – грибы. Снова соус.
- По всей поверхности салата распределяем тертый творог. Сверху – тертые яйца. Смазываем соусом. Выкладываем пекинскую капусту, а на нее – остатки соуса. По желанию посреди салата выкладываем дорожку из томатов черри.
Этот салат требует времени. Когда он полностью готов, его следует оставить на два-три часа в холодильнике, чтобы просочился. Рекомендуем обратить внимание на еще один салат – с плавленым сыром и миндалем.