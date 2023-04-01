Если яйцо разбилось, его все еще можно сварить: совет от экономных хозяек

Так можно сварить яйца на салат или в начинку

Яйца – хрупкий продукт. Поэтому, конечно, иногда они бьются — в сумке по дороге из магазина, дома и даже в холодильнике. Это не повод из-за печали – ведь их можно использовать для омлета, блинов, или любого теста.

Но иногда дерутся яйца, из которых вы запланировали, скажем, сделать салат. Это уже печальнее, но и из такой ситуации есть выход. О нем рассказывает ProstoWay.

Если яйца полностью не разбиты, а имеют трещины, то можно их сварить почти обычным способом. Стоит добавить в воду, в которой они варятся, 1 ст.л. соли. Соль не позволит белку вытекать из скорлупы.

Варим разбитое яйцо

Сначала следует тщательно отобрать из разбитых яиц все фрагменты скорлупы. Сырые яйца без посторонних включений переливаем в высокий стеклянный стакан, смазанный растительным маслом. И уже этот стакан ставится в небольшую кастрюлю с водой так, чтобы жидкость достигала 1/3 стакана.

Это некая водяная баня, только для яиц. Не делайте большой огонь – лучше подержать подольше. И хоть выглядеть такие яйца будут не совсем аппетитно, но их можно использовать для салата или как начинку для пирожков.