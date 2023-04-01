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Якщо яйце розбилось, його все ще можна зварити: порада від економних господинь

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Їх не обов'язково викидати
Їх не обов'язково викидати. Фото ukr.media

Так можна зварити яйця для салату або начинки

Яйця — крихкий продукт. Тому, звісно, іноді вони б’ються — в торбі дорогою з магазину, вдома, і навіть в холодильнику. Це не привід за смутку — адже їх можна використати для омлету, млинців, або будь-якого тіста.

Але часом б’ються яйця, з яких ви запланували, скажімо, зробити салат. Це вже сумніше, але і з такої ситуації є вихід. Про нього розповідає ProstoWay.

Якщо яйця повністю не розбиті, а лише мають тріщини, то можна їх зварити майже звичайним способом. Варто лише додати у воду, в якій вони варяться, 1 ст.л. солі. Сіль не дозволить білку витекти зі шкаралупи.

Варимо розбите яйце

Спершу слід ретельно відібрати з розбитих яєць всі фрагменти шкарлупки. Сирі яйця без сторонніх включень переливаємо у високу скляну склянку, змащену олією. І вже ця склянка ставиться у невелику каструлю з водою так, щоб рідина сягала 1/3 склянки.

Це така собі водяна баня, тільки для яєць. Не робіть великий вогонь — краще потримати подовше. І хоч виглядати такі яйця будуть не зовсім апетитно, але їх можна використати для салату або які начинку для пиріжків.

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#Лайфхак #Яйця