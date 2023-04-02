Святковий салат "Пекінка": гості проситимуть рецепт

Дуже ніжна та цікава закуска

Святковий стіл — це завжди від двох до п’яти видів салатів та закусок. Іноді аж руки опускаються, бо хочеться приготувати щось цікаве, а ідеї закінчились. На виручку приходять намазки, такі як яєчний німецький салат, та класичні салати.

А ще на порталі Школа Життя розповіли, як покроково приготувати цікавий салат. Це оригінальна і дуже ніжна прикраса для святкового столу.

Інгредієнти:

200 г відвареної картоплі

1 цибулина

1 банка 425 мл консервованих печериць

300 г курячої грудки

200 гр пекінської капусти

3 шт відварених яєць

100 гр сиру

Сіль, перець за смаком

Для соусу:

100 гр майонезу

100 гр сметани

1 ч.л гірчиці

Можна прикрасити усе зеленою цибулею та помідорами черрі

Маринад для цибулі:

100 мл теплої води

1ч. солі

1 ч.л цукру

2 ст. л. яблучного оцту 6%

Спосіб приготування:

Одну цибулину ріжемо кубиком і маринуємо. У 100 мл теплої води розмішуємо одну чайну ложку цукру та пів чайної ложки солі, вливаємо дві столові ложки яблучного оцту 6%. Перемішуємо все до розчинення солі та цукру, всипаємо цибулю в маринад і тримаємо 20-30 хвилин. Маринад зливаємо. Відварюємо картоплю в мундирі. Коли охолоне, чистимо від шкірки і натираємо на великій тертці. Те саме робимо з яйцями. Варимо та нарізаємо курячу грудку. Зливаємо рідину з печериць. Сир натираємо на великій тертці. Листя пекінської капусти миємо, сушимо і прибираємо середню, тверду частину. Дрібно кришимо. Для заправки змішуємо майонез зі сметаною та гірчицею. Кількість соусу на кожен шар салату кладемо за бажанням та смаком. Збираємо салат на пласкій тарілці. Розмазуємо невелику кількість соусу. Викладаємо терту картоплю. Солимо, перчимо і промазуємо соусом. Другий шар – куряча грудка, розкладаємо її по всій поверхні картоплі та наносимо соус. Зверху розподіляємо мариновану цибульку. На неї — гриби. Знову соус. По всій поверхні салату розподіляємо тертий сир. Зверху — терті яйця. Змащуємо соусом. Викладаємо пекінську капусту, а на неї — залишки соусу. За бажанням посередині салату викладаємо доріжку з томатів чері.

Цей салат вимагає часу. Коли він повністю готовий, його слід залишити на дві-три години у холодильнику — щоб просочився. Рекомендуємо звернути увагу на ще один салат — з плавленим сиром і мигдалем.