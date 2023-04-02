Святковий салат "Пекінка": гості проситимуть рецепт
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Дуже ніжна та цікава закуска
Святковий стіл — це завжди від двох до п’яти видів салатів та закусок. Іноді аж руки опускаються, бо хочеться приготувати щось цікаве, а ідеї закінчились. На виручку приходять намазки, такі як яєчний німецький салат, та класичні салати.
А ще на порталі Школа Життя розповіли, як покроково приготувати цікавий салат. Це оригінальна і дуже ніжна прикраса для святкового столу.
Інгредієнти:
- 200 г відвареної картоплі
- 1 цибулина
- 1 банка 425 мл консервованих печериць
- 300 г курячої грудки
- 200 гр пекінської капусти
- 3 шт відварених яєць
- 100 гр сиру
- Сіль, перець за смаком
Для соусу:
- 100 гр майонезу
- 100 гр сметани
- 1 ч.л гірчиці
- Можна прикрасити усе зеленою цибулею та помідорами черрі
Маринад для цибулі:
- 100 мл теплої води
- 1ч. солі
- 1 ч.л цукру
- 2 ст. л. яблучного оцту 6%
Спосіб приготування:
- Одну цибулину ріжемо кубиком і маринуємо. У 100 мл теплої води розмішуємо одну чайну ложку цукру та пів чайної ложки солі, вливаємо дві столові ложки яблучного оцту 6%. Перемішуємо все до розчинення солі та цукру, всипаємо цибулю в маринад і тримаємо 20-30 хвилин. Маринад зливаємо.
- Відварюємо картоплю в мундирі. Коли охолоне, чистимо від шкірки і натираємо на великій тертці. Те саме робимо з яйцями. Варимо та нарізаємо курячу грудку.
- Зливаємо рідину з печериць. Сир натираємо на великій тертці.
- Листя пекінської капусти миємо, сушимо і прибираємо середню, тверду частину. Дрібно кришимо.
- Для заправки змішуємо майонез зі сметаною та гірчицею. Кількість соусу на кожен шар салату кладемо за бажанням та смаком.
- Збираємо салат на пласкій тарілці. Розмазуємо невелику кількість соусу. Викладаємо терту картоплю. Солимо, перчимо і промазуємо соусом.
- Другий шар – куряча грудка, розкладаємо її по всій поверхні картоплі та наносимо соус. Зверху розподіляємо мариновану цибульку. На неї — гриби. Знову соус.
- По всій поверхні салату розподіляємо тертий сир. Зверху — терті яйця. Змащуємо соусом. Викладаємо пекінську капусту, а на неї — залишки соусу. За бажанням посередині салату викладаємо доріжку з томатів чері.
Цей салат вимагає часу. Коли він повністю готовий, його слід залишити на дві-три години у холодильнику — щоб просочився. Рекомендуємо звернути увагу на ще один салат — з плавленим сиром і мигдалем.