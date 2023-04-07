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"Вечерний Киев" не хуже магазиного: 15 минут - и конфеты готовы

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Конфеты "Вечерний Киев"
Конфеты "Вечерний Киев". Фото shuba.life

Готовим дома любимые конфеты

Как и знаменитая киевская перепичка, конфеты "Вечерний Киев" — визитная карточка Киева. Оказывается, и их легко можно приготовить дома и без специальных кондитерских навыков.

Для приготовления конфет по рецепту Shuba шоколад лучше растопить именно на водяной бане, а к ганашу можно добавить измельченный фундук. Ну что ж, читаем рецепт и идем готовить.

Как приготовить конфеты "Вечерний Киев"

Ингредиенты на 6 порций

Ганаш:

  • черный шоколад 70-75% — 150 г;
  • сливки — 150 г;
  • масло сливочное 82% — 30 г;
  • какао — 100 г;
  • золотой ром — 2 ст. л.

Начинка и глазурь

  • фундук — 0.5 стакана;
  • черный шоколад 70-75% — 200 г.

Способ приготовления:

  1. Для приготовления ганаша вылейте сливки в кастрюлю и доведите их до кипения. Снимите с огня, залейте ими шоколад и сливочное масло. Перемешайте, пока шоколад не растает, и влейте в смесь ром.
  2. Готовую смесь поставьте в холодильник на 30 мин. Когда смесь охладиться, добавьте туда какао и все перемешайте.
  3. С помощью столовой ложки скатайте смесь в шарики и в каждый вдавите один фундук.
  4. Для глазури поломайте шоколад на кусочки и растопите на водяной бане. Полученной смесью полейте конфеты и поставьте в холодильник до полного застывания.

Кстати, любимый "Наполеон" тоже можно приготовить дома. Минимум времени — и у вас получится изумительный торт.

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