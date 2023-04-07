"Вечерний Киев" не хуже магазиного: 15 минут - и конфеты готовы

Готовим дома любимые конфеты

Как и знаменитая киевская перепичка, конфеты "Вечерний Киев" — визитная карточка Киева. Оказывается, и их легко можно приготовить дома и без специальных кондитерских навыков.

Для приготовления конфет по рецепту Shuba шоколад лучше растопить именно на водяной бане, а к ганашу можно добавить измельченный фундук. Ну что ж, читаем рецепт и идем готовить.

Как приготовить конфеты "Вечерний Киев"

Ингредиенты на 6 порций

Ганаш:

черный шоколад 70-75% — 150 г;

сливки — 150 г;

масло сливочное 82% — 30 г;

какао — 100 г;

золотой ром — 2 ст. л.

Начинка и глазурь

фундук — 0.5 стакана;

черный шоколад 70-75% — 200 г.

Способ приготовления:

Для приготовления ганаша вылейте сливки в кастрюлю и доведите их до кипения. Снимите с огня, залейте ими шоколад и сливочное масло. Перемешайте, пока шоколад не растает, и влейте в смесь ром. Готовую смесь поставьте в холодильник на 30 мин. Когда смесь охладиться, добавьте туда какао и все перемешайте. С помощью столовой ложки скатайте смесь в шарики и в каждый вдавите один фундук. Для глазури поломайте шоколад на кусочки и растопите на водяной бане. Полученной смесью полейте конфеты и поставьте в холодильник до полного застывания.

Кстати, любимый "Наполеон" тоже можно приготовить дома. Минимум времени — и у вас получится изумительный торт.