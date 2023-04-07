"Вечерний Киев" не хуже магазиного: 15 минут - и конфеты готовы
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Готовим дома любимые конфеты
Как и знаменитая киевская перепичка, конфеты "Вечерний Киев" — визитная карточка Киева. Оказывается, и их легко можно приготовить дома и без специальных кондитерских навыков.
Для приготовления конфет по рецепту Shuba шоколад лучше растопить именно на водяной бане, а к ганашу можно добавить измельченный фундук. Ну что ж, читаем рецепт и идем готовить.
Как приготовить конфеты "Вечерний Киев"
Ингредиенты на 6 порций
Ганаш:
- черный шоколад 70-75% — 150 г;
- сливки — 150 г;
- масло сливочное 82% — 30 г;
- какао — 100 г;
- золотой ром — 2 ст. л.
Начинка и глазурь
- фундук — 0.5 стакана;
- черный шоколад 70-75% — 200 г.
Способ приготовления:
- Для приготовления ганаша вылейте сливки в кастрюлю и доведите их до кипения. Снимите с огня, залейте ими шоколад и сливочное масло. Перемешайте, пока шоколад не растает, и влейте в смесь ром.
- Готовую смесь поставьте в холодильник на 30 мин. Когда смесь охладиться, добавьте туда какао и все перемешайте.
- С помощью столовой ложки скатайте смесь в шарики и в каждый вдавите один фундук.
- Для глазури поломайте шоколад на кусочки и растопите на водяной бане. Полученной смесью полейте конфеты и поставьте в холодильник до полного застывания.
Кстати, любимый "Наполеон" тоже можно приготовить дома. Минимум времени — и у вас получится изумительный торт.