"Вечірній Київ" не гірший за магазинний: 15 хвилин — і цукерки готові

Готуємо вдома улюблені цукерки

Як і знаменита київська перепічка, цукерки "Вечірній Київ" — візитна картка Києва. Виявляється, їх легко можна приготувати вдома і без спеціальних кондитерських навичок.

Для приготування цукерок за рецептом Shuba шоколад краще розтопити на водяній бані, а до ганаша можна додати подрібнений фундук. Що ж, читаємо рецепт і йдемо готувати.

Як приготувати цукерки "Вечірній Київ"

Інгредієнти на 6 порцій

Ганаш:

чорний шоколад 70-75% — 150 г;

вершки – 150 г;

масло вершкове 82% — 30 г;

какао — 100 г;

золотий ром — 2 ст. л.

Начинка та глазур

фундук — 0.5 склянки;

чорний шоколад 70-75% — 200 г.

Спосіб приготування:

Для приготування ганашу вилийте вершки в каструлю і доведіть до кипіння. Зніміть з вогню, залийте ними шоколад та вершкове масло. Перемішайте, поки шоколад не розтане, і влийте в суміш ром. Готову суміш поставте у холодильник на 30 хв. Коли суміш охолоне, додайте туди какао і все перемішайте. За допомогою столової ложки зробіть з суміші кульки та в кожну вдавіть один фундук. Для глазурі поламайте шоколад на шматочки та розтопіть на водяній бані. Отриманою сумішшю полийте цукерки та поставте в холодильник до повного застигання.

До речі, улюблений "Наполеон" також можна приготувати вдома. Мінімум часу — і у вас вийде чудовий торт.