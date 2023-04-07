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"Вечірній Київ" не гірший за магазинний: 15 хвилин — і цукерки готові

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Цукерки "Вечірній Київ"
Цукерки "Вечірній Київ". Фото shuba.life

Готуємо вдома улюблені цукерки

Як і знаменита київська перепічка, цукерки "Вечірній Київ" — візитна картка Києва. Виявляється, їх легко можна приготувати вдома і без спеціальних кондитерських навичок.

Для приготування цукерок за рецептом Shuba шоколад краще розтопити на водяній бані, а до ганаша можна додати подрібнений фундук. Що ж, читаємо рецепт і йдемо готувати.

Як приготувати цукерки "Вечірній Київ"

Інгредієнти на 6 порцій

Ганаш:

  • чорний шоколад 70-75% — 150 г;
  • вершки – 150 г;
  • масло вершкове 82% — 30 г;
  • какао — 100 г;
  • золотий ром — 2 ст. л.

Начинка та глазур

  • фундук — 0.5 склянки;
  • чорний шоколад 70-75% — 200 г.

Спосіб приготування:

  1. Для приготування ганашу вилийте вершки в каструлю і доведіть до кипіння. Зніміть з вогню, залийте ними шоколад та вершкове масло. Перемішайте, поки шоколад не розтане, і влийте в суміш ром.
  2. Готову суміш поставте у холодильник на 30 хв. Коли суміш охолоне, додайте туди какао і все перемішайте.
  3. За допомогою столової ложки зробіть з суміші кульки та в кожну вдавіть один фундук.
  4. Для глазурі поламайте шоколад на шматочки та розтопіть на водяній бані. Отриманою сумішшю полийте цукерки та поставте в холодильник до повного застигання.

До речі, улюблений "Наполеон" також можна приготувати вдома. Мінімум часу — і у вас вийде чудовий торт.

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