"Вечірній Київ" не гірший за магазинний: 15 хвилин — і цукерки готові
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Готуємо вдома улюблені цукерки
Як і знаменита київська перепічка, цукерки "Вечірній Київ" — візитна картка Києва. Виявляється, їх легко можна приготувати вдома і без спеціальних кондитерських навичок.
Для приготування цукерок за рецептом Shuba шоколад краще розтопити на водяній бані, а до ганаша можна додати подрібнений фундук. Що ж, читаємо рецепт і йдемо готувати.
Як приготувати цукерки "Вечірній Київ"
Інгредієнти на 6 порцій
Ганаш:
- чорний шоколад 70-75% — 150 г;
- вершки – 150 г;
- масло вершкове 82% — 30 г;
- какао — 100 г;
- золотий ром — 2 ст. л.
Начинка та глазур
- фундук — 0.5 склянки;
- чорний шоколад 70-75% — 200 г.
Спосіб приготування:
- Для приготування ганашу вилийте вершки в каструлю і доведіть до кипіння. Зніміть з вогню, залийте ними шоколад та вершкове масло. Перемішайте, поки шоколад не розтане, і влийте в суміш ром.
- Готову суміш поставте у холодильник на 30 хв. Коли суміш охолоне, додайте туди какао і все перемішайте.
- За допомогою столової ложки зробіть з суміші кульки та в кожну вдавіть один фундук.
- Для глазурі поламайте шоколад на шматочки та розтопіть на водяній бані. Отриманою сумішшю полийте цукерки та поставте в холодильник до повного застигання.
До речі, улюблений "Наполеон" також можна приготувати вдома. Мінімум часу — і у вас вийде чудовий торт.