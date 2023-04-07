Никакого мяса: котлеты с секретом получатся в сто раз вкуснее
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Быстро и аппетитно!
Рыбные котлеты – блюдо, знакомое каждому с детства. Для их приготовления можно брать не только сырую рыбу, а и рыбные консервы, причем вкус получится ничем не хуже,
Это блюдо по рецепту Smak здорово экономит время, ведь не нужно размораживать и чистить рыбу. Ваши котлеты получатся очень мягкими и вкусными.
Как приготовить котлеты из рыбных консервов
Ингредиенты:
- круглый рис — 1 стакан;
- консервированная скумбрия, сайра или сардина — 1 банка;
- яйца – 1 шт.;
- картофель – 3 шт;
- лук — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- панировочные сухари (или мука) — для панировки;
- растительное масло – для жарки.
Способ приготовления:
- Рис промойте, отварите до готовности в подсоленной воде, и оставьте остывать.
- Картофель отварите в мундире, измельчите на терке.
- Лук порежьте и обжарьте и посолите.
- Выложите в большую миску рис, картофель, лук, консервы (воду предварительно слейте). В полученную смесь добавьте яйцо, посолите и перемешайте.
- Обваляйте котлеты в панировочных сухарях (или муке), выложите их на разогретую сковороду с растительным маслом и пожарьте котлеты до готовности на огне выше среднего.
Такие котлеты лучше подавать с овощным салатом.Приятного аппетита!