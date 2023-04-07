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Никакого мяса: котлеты с секретом получатся в сто раз вкуснее

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Котлеты из рыбных консерв
Котлеты из рыбных консерв. Фото smak.ua

Быстро и аппетитно!

Рыбные котлеты – блюдо, знакомое каждому с детства. Для их приготовления можно брать не только сырую рыбу, а и рыбные консервы, причем вкус получится ничем не хуже,

Это блюдо по рецепту Smak здорово экономит время, ведь не нужно размораживать и чистить рыбу. Ваши котлеты получатся очень мягкими и вкусными.

Как приготовить котлеты из рыбных консервов

Ингредиенты:

  • круглый рис — 1 стакан;
  • консервированная скумбрия, сайра или сардина — 1 банка;
  • яйца – 1 шт.;
  • картофель – 3 шт;
  • лук — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • панировочные сухари (или мука) — для панировки;
  • растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

  1. Рис промойте, отварите до готовности в подсоленной воде, и оставьте остывать.
  2. Картофель отварите в мундире, измельчите на терке.
  3. Лук порежьте и обжарьте и посолите.
  4. Выложите в большую миску рис, картофель, лук, консервы (воду предварительно слейте). В полученную смесь добавьте яйцо, посолите и перемешайте.
  5. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях (или муке), выложите их на разогретую сковороду с растительным маслом и пожарьте котлеты до готовности на огне выше среднего.

Такие котлеты лучше подавать с овощным салатом.Приятного аппетита!

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