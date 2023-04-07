Никакого мяса: котлеты с секретом получатся в сто раз вкуснее

Быстро и аппетитно!

Рыбные котлеты – блюдо, знакомое каждому с детства. Для их приготовления можно брать не только сырую рыбу, а и рыбные консервы, причем вкус получится ничем не хуже,

Это блюдо по рецепту Smak здорово экономит время, ведь не нужно размораживать и чистить рыбу. Ваши котлеты получатся очень мягкими и вкусными.

Как приготовить котлеты из рыбных консервов

Ингредиенты:

круглый рис — 1 стакан;

консервированная скумбрия, сайра или сардина — 1 банка;

яйца – 1 шт.;

картофель – 3 шт;

лук — 2 шт.;

соль — по вкусу;

панировочные сухари (или мука) — для панировки;

растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

Рис промойте, отварите до готовности в подсоленной воде, и оставьте остывать. Картофель отварите в мундире, измельчите на терке. Лук порежьте и обжарьте и посолите. Выложите в большую миску рис, картофель, лук, консервы (воду предварительно слейте). В полученную смесь добавьте яйцо, посолите и перемешайте. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях (или муке), выложите их на разогретую сковороду с растительным маслом и пожарьте котлеты до готовности на огне выше среднего.

Такие котлеты лучше подавать с овощным салатом.Приятного аппетита!