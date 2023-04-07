Жодного м’яса: котлети з секретом вийдуть у сто разів смачнішими

Швидко та апетитно!

Рибні котлети — блюдо, знайоме кожному з дитинства. Для їх приготування можна брати не тільки сиру рибу, а й рибні консерви, причому смак вийде нічим не гірше,

Ця страва за рецептом Smak чудово економить час, адже не потрібно розморожувати та чистити рибу. Ваші котлети вийдуть дуже м’якими та смачними.

Як приготувати котлети з рибних консервів

Інгредієнти:

круглий рис — 1 склянка;

консервована скумбрія, сайра чи сардина – 1 банка;

яйця – 1 шт.;

картопля – 3 шт;

цибуля — 2 шт.;

сіль на смак;

панірувальні сухарі (або борошно) — для панірування;

рослинна олія – для смаження.

Спосіб приготування:

Рис промийте, відваріть до готовності в підсоленій воді та залиште остигати. Картоплю відваріть у мундирі, подрібніть на тертці. Цибулю поріжте та обсмажте та посоліть. Викладіть у велику миску рис, картоплю, цибуля, консерви (заздалегідь злийте воду). До отриманої суміші додайте яйце, посоліть і перемішайте. Обвалюйте котлети в панірувальних сухарях (або борошні), викладіть їх на розігріту сковороду з олією і посмажте котлети до готовності на вогні вище середнього.

Такі котлети краще подавати з овочевим салатом. Смачного!