Без масла и молока: вкусное печенье по рецепту бабушки

Бюджетный рецепт ароматных пряничков

Рассказываем, как приготовить интересное двухцветное печенье к чаю. Как и для домашнего манника, ему понадобится минимум времени и продуктов.

Это печенье точно понравится детям — ведь она такая красивая, из двух цветов. Рецептом поделились на портале "Бутылка".

Ингредиенты:

Яйца — 2 шт

Сахар — 100 г

Масло растительное — 75 г

Мука — 300 г

Разрыхлитель — 4 г

Какао – 1 столовая ложка

Способ приготовления:

В миску разбиваем яйца, высыпаем сахар. Добавляем масло и разрыхлитель и все тщательно перемешиваем венчиком. Поэтапно просеиваем муку, перемешивая после каждой порции. Вымешиваем тесто. Выкладываем тесто на стол и разделяем на две части. Одну из них распластываем в лепешку, на центр высыпаем какао, вымешиваем. Обе части теста на 15-20 минут перекладываем в пищевую пленку и ставим в холодильник. Когда это время пройдет, достаем и раскатываем в жгуты. Переплетаем жгутики двух цветов между собой, еще раз раскатываем, делим на сегменты. Каждому сегменту придаем форму круга. Выкладываем печень на противень, выстланный пергаментом, и отправляем в раскаленную до 180 градусов духовку на 15 минут.

Такое печенье точно понравится детям. Особенно если к нему вы приготовите питательный банановый коктейль.