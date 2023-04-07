Без масла и молока: вкусное печенье по рецепту бабушки
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Бюджетный рецепт ароматных пряничков
Рассказываем, как приготовить интересное двухцветное печенье к чаю. Как и для домашнего манника, ему понадобится минимум времени и продуктов.
Это печенье точно понравится детям — ведь она такая красивая, из двух цветов. Рецептом поделились на портале "Бутылка".
Ингредиенты:
- Яйца — 2 шт
- Сахар — 100 г
- Масло растительное — 75 г
- Мука — 300 г
- Разрыхлитель — 4 г
- Какао – 1 столовая ложка
Способ приготовления:
- В миску разбиваем яйца, высыпаем сахар. Добавляем масло и разрыхлитель и все тщательно перемешиваем венчиком.
- Поэтапно просеиваем муку, перемешивая после каждой порции. Вымешиваем тесто.
- Выкладываем тесто на стол и разделяем на две части. Одну из них распластываем в лепешку, на центр высыпаем какао, вымешиваем.
- Обе части теста на 15-20 минут перекладываем в пищевую пленку и ставим в холодильник. Когда это время пройдет, достаем и раскатываем в жгуты. Переплетаем жгутики двух цветов между собой, еще раз раскатываем, делим на сегменты. Каждому сегменту придаем форму круга.
- Выкладываем печень на противень, выстланный пергаментом, и отправляем в раскаленную до 180 градусов духовку на 15 минут.
Такое печенье точно понравится детям. Особенно если к нему вы приготовите питательный банановый коктейль.