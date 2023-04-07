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Без масла и молока: вкусное печенье по рецепту бабушки

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Печенье из двух видов теста
Печенье из двух видов теста. Фото Портал "Пляшка"

Бюджетный рецепт ароматных пряничков

Рассказываем, как приготовить интересное двухцветное печенье к чаю. Как и для домашнего манника, ему понадобится минимум времени и продуктов.

Это печенье точно понравится детям — ведь она такая красивая, из двух цветов. Рецептом поделились на портале "Бутылка".

Ингредиенты:

  • Яйца — 2 шт
  • Сахар — 100 г
  • Масло растительное — 75 г
  • Мука — 300 г
  • Разрыхлитель — 4 г
  • Какао – 1 столовая ложка

Способ приготовления:

  1. В миску разбиваем яйца, высыпаем сахар. Добавляем масло и разрыхлитель и все тщательно перемешиваем венчиком.
  2. Поэтапно просеиваем муку, перемешивая после каждой порции. Вымешиваем тесто.
  3. Выкладываем тесто на стол и разделяем на две части. Одну из них распластываем в лепешку, на центр высыпаем какао, вымешиваем.
  4. Обе части теста на 15-20 минут перекладываем в пищевую пленку и ставим в холодильник. Когда это время пройдет, достаем и раскатываем в жгуты. Переплетаем жгутики двух цветов между собой, еще раз раскатываем, делим на сегменты. Каждому сегменту придаем форму круга.
  5. Выкладываем печень на противень, выстланный пергаментом, и отправляем в раскаленную до 180 градусов духовку на 15 минут.

Такое печенье точно понравится детям. Особенно если к нему вы приготовите питательный банановый коктейль.

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#Рецепт #Печенье #Десерт