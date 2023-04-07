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Без масла і молока: смачне печиво за бабусиним рецептом

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Печиво з двох видів тіста
Печиво з двох видів тіста. Фото Портал "Пляшка"

Бюджетний рецепт ароматних пряничків

Розповідаємо, як приготувати цікаве двоколірне печиво до чаю. Як і для домашнього манника, для нього знадобиться мінімум часу та продуктів.

Це печивко точно сподобається дітям — адже воно таке красиве, з двох кольорів. Рецептом поділились на порталі "Пляшка".

Інгредієнти:

  • Яйця — 2 шт
  • Цукор — 100 г
  • Олія — 75 г
  • Борошно — 300 г
  • Розпушувач — 4 г
  • Какао — 1 столова ложка

Спосіб приготування:

  1. У миску розбиваємо яйця, висипаємо цукор. Додаємо олію та розпушувач і все ретельно перемішуємо вінчиком.
  2. Поетапно просіюємо борошно, перемішуючи після кожної порції. Вимішуємо тісто.
  3. Викладаємо тісто на стіл і розділяємо на дві частини. Одну із них розпластуємо у коржик, на центр висипаємо какао, вимішуємо.
  4. Обидві частини тіста на 15-20 хвилин перекладаємо у харчову плівку та ставимо в холодильник. Коли цей час мине, дістаємо і розкочуємо в джгути. Переплітаємо джгутики двох кольорів між собою, ще раз розкочуємо, ділимо на сегменти. З кожного сегменту надаємо форми кола.
  5. Викладаємо печивко на деко, вистелене пергаментом, і відправляємо в розпечену до 180 градусів духовку на 15 хвилин.

Таке печиво точно сподобається дітям. Особливо якщо до нього ви приготуєте поживний банановий коктейль.

Теги:
#Рецепт #Печиво #Десерт