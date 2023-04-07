Без масла і молока: смачне печиво за бабусиним рецептом
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Бюджетний рецепт ароматних пряничків
Розповідаємо, як приготувати цікаве двоколірне печиво до чаю. Як і для домашнього манника, для нього знадобиться мінімум часу та продуктів.
Це печивко точно сподобається дітям — адже воно таке красиве, з двох кольорів. Рецептом поділились на порталі "Пляшка".
Інгредієнти:
- Яйця — 2 шт
- Цукор — 100 г
- Олія — 75 г
- Борошно — 300 г
- Розпушувач — 4 г
- Какао — 1 столова ложка
Спосіб приготування:
- У миску розбиваємо яйця, висипаємо цукор. Додаємо олію та розпушувач і все ретельно перемішуємо вінчиком.
- Поетапно просіюємо борошно, перемішуючи після кожної порції. Вимішуємо тісто.
- Викладаємо тісто на стіл і розділяємо на дві частини. Одну із них розпластуємо у коржик, на центр висипаємо какао, вимішуємо.
- Обидві частини тіста на 15-20 хвилин перекладаємо у харчову плівку та ставимо в холодильник. Коли цей час мине, дістаємо і розкочуємо в джгути. Переплітаємо джгутики двох кольорів між собою, ще раз розкочуємо, ділимо на сегменти. З кожного сегменту надаємо форми кола.
- Викладаємо печивко на деко, вистелене пергаментом, і відправляємо в розпечену до 180 градусів духовку на 15 хвилин.
Таке печиво точно сподобається дітям. Особливо якщо до нього ви приготуєте поживний банановий коктейль.