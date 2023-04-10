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Из двух ингредиентов: готовим твердый сыр за 15 минут

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень вкусный твердый сыр
Очень вкусный твердый сыр. Фото Їсти

Будет вкуснее магазинного

Твердый сыр является незаменимым продуктом во время приготовления многих блюд, в частности, вкусной пиццы на сковороде. Впрочем, за вкусный и качественный сыр часто приходится выложить круглую сумму.

Но сыр можно приготовить и на собственной кухне. Для этого понадобятся только два базовых ингредиента — творог и молоко, рассказывают "Патриоты Украины".

Ингредиенты:

  • творог — 1 кг
  • молоко – 1 л
  • сливочное масло — 100 г
  • яйцо
  • соль, сода

Способ приготовления:

  1. В большую кастрюлю выкладываем 1 кг кисломолочного творога. Добавляем молоко. Предпочтительно, чтобы продукты были комнатной температуры.
  2. После этого массу ставим на средний огонь и постоянно помешиваем. Доводим до кипения, но кипятить не следует. Перемешивайте, пока он не начнет плавиться и собираться в кучу.
  3. Сыр процеживаем через дуршлаг. Когда сыворотка стечет, перекладываем сыр снова в кастрюлю. На умеренном огне вымешиваем массу, добавляем 1,5 ч. л. соли и одно яйцо. Теперь следует тщательно все вымешать, через несколько минут сыр начнет собираться вместе в сплошную массу.
  4. Затем добавляем сливочное масло и снова вымешиваем, затем соду. Вы заметите, как сыр увеличился в массе.
  5. Выкладываем сыр в формочку, в которой он будет застывать. Перед этим смажьте ее сливочным маслом. Оставляем творог в темном месте при комнатной температуре на 10 часов.

Из такого количества ингредиентов получится около 700 г твердого сыра. Он застынет после охлаждения и его сразу можно будет добавлять в блюда, например, приготовить пикантный грушево-яблочный салат.

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#Рецепт #Сыр #Лайфхак