Из двух ингредиентов: готовим твердый сыр за 15 минут
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Будет вкуснее магазинного
Твердый сыр является незаменимым продуктом во время приготовления многих блюд, в частности, вкусной пиццы на сковороде. Впрочем, за вкусный и качественный сыр часто приходится выложить круглую сумму.
Но сыр можно приготовить и на собственной кухне. Для этого понадобятся только два базовых ингредиента — творог и молоко, рассказывают "Патриоты Украины".
Ингредиенты:
- творог — 1 кг
- молоко – 1 л
- сливочное масло — 100 г
- яйцо
- соль, сода
Способ приготовления:
- В большую кастрюлю выкладываем 1 кг кисломолочного творога. Добавляем молоко. Предпочтительно, чтобы продукты были комнатной температуры.
- После этого массу ставим на средний огонь и постоянно помешиваем. Доводим до кипения, но кипятить не следует. Перемешивайте, пока он не начнет плавиться и собираться в кучу.
- Сыр процеживаем через дуршлаг. Когда сыворотка стечет, перекладываем сыр снова в кастрюлю. На умеренном огне вымешиваем массу, добавляем 1,5 ч. л. соли и одно яйцо. Теперь следует тщательно все вымешать, через несколько минут сыр начнет собираться вместе в сплошную массу.
- Затем добавляем сливочное масло и снова вымешиваем, затем соду. Вы заметите, как сыр увеличился в массе.
- Выкладываем сыр в формочку, в которой он будет застывать. Перед этим смажьте ее сливочным маслом. Оставляем творог в темном месте при комнатной температуре на 10 часов.
Из такого количества ингредиентов получится около 700 г твердого сыра. Он застынет после охлаждения и его сразу можно будет добавлять в блюда, например, приготовить пикантный грушево-яблочный салат.