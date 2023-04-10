З двох інгредієнтів: готуємо твердий сир за 15 хвилин

Буде смачнішим, ніж магазинний

Твердий сир є незамінним продуктом під час приготування багатьох страв, зокрема смачної піци на сковороді. Втім, за смачний та якісний сир часто доводиться викласти кругленьку суму.

Але твердий сир можна приготувати і на власній кухні. Для цього знадобляться лише два базових інгредієнти — кисломолочний сир та молоко, розповідають "Патріоти України".

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 1 кг

молоко — 1 л

вершкове масло — 100 г

яйце

сіль, сода

Спосіб приготування:

У велику каструлю викладаємо 1 кг кисломолочного сиру. Додаємо молоко. Бажано, щоб продукти були кімнатної температури. Після цього масу ставимо на середній вогонь та постійно помішуємо. Доводимо до кипіння, але кип’ятити не треба. Перемішуйте доти, доки він не почне плавитися та збиратися до купи. Сир проціджуємо через друшляк. Коли сироватка стече, перекладаємо сир знову до каструлі. На помірному вогні вимішуємо сир, додаємо 1,5 ч. л. солі та одне яйце. Тепер масу ретельно слід вимішати, через кілька хвилин сир почне збиратися докупи та ставати суцільною масою. Потім додаємо вершкове масло і знову вимішуємо, потім — соду. Ви помітите, як сир збільшився у масі. Викладаємо сир у формочку, в якій він застигатиме. Перед цим змастіть її вершковим маслом. Залишаємо сир у темному місці при кімнатній температурі на 10 годин.

З такої кількості інгредієнтів вийде близько 700 грамів твердого сиру. Він застигне після охолодження і його одразу можна буде додавати у страви, наприклад приготувати пікантний грушево-яблучний салат.