Вы больше не будете готовить другие: рецепт сырной паски со сгущенкой
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Просто и с минимумом продуктов
Вскоре мы будем праздновать Пасху. Мы уже рассказывали, как испечь паску по классическому рецепту. Теперь же попробуем необычную сырную паску.
По рецепту Сookorama.net паска получится очень нежной, с невероятным вкусом и карамельно-ванильным ароматом. Такую пасочку точно полюбят все.
Как приготовить творожный кулич со сгущенкой
Ингредиенты
- сыр кисломолочный – 500 г.;
- молоко сгущенное вареное – 200 г.;
- сметана – 150 г.;
- желтки яичные – 2 шт.;
- изюм – 50 г.;
- масло сливочное – 150 г.;
- сахар ванильный – 20 г.;
- шоколад черный – 50 г.
Способ приготовления:
- Соедините свежий творог, ванильный сахар и вареную сгущенку. Хорошо измельчите с помощью кухонного комбайна до однородной массы без комочков.
- Добавьте сметану и вареные желтки. Снова необходимо хорошо измельчить.
- Добавьте помытый и запаренный небольшим количеством кипятка изюм. Перемешайте ложкой.
- В пластиковой таре проделайте ножом или шилом маленькие отверстия снизу и по бокам — туда будет стекать отжатая жидкость.
- Марлю смочите водой и выложите форму, наполните тару творожной массой.
- Поставьте тару на тарелку, сверху поставьте что-то тяжелое — это может быть полулитровая банка, не до конца наполненная водой.
- Паску поставьте в холодильник минимум на 12 часов. При необходимости сливайте с нее образовавшуюся жидкость.
- Перед подачей переверните паску на тарелку, снимите марлю, присыпьте сверху шоколадом и порежьте на порционные кусочки.
Кстати, сгущённое молоко для паски вы можете сделать сами. Она получится лучше и полезней магазинной.