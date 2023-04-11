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Вы больше не будете готовить другие: рецепт сырной паски со сгущенкой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сырная паска со сгущенкой
Сырная паска со сгущенкой. Фото РБК-Украина

Просто и с минимумом продуктов

Вскоре мы будем праздновать Пасху. Мы уже рассказывали, как испечь паску по классическому рецепту. Теперь же попробуем необычную сырную паску.

По рецепту Сookorama.net паска получится очень нежной, с невероятным вкусом и карамельно-ванильным ароматом. Такую пасочку точно полюбят все.

Как приготовить творожный кулич со сгущенкой

Ингредиенты

  • сыр кисломолочный – 500 г.;
  • молоко сгущенное вареное – 200 г.;
  • сметана – 150 г.;
  • желтки яичные – 2 шт.;
  • изюм – 50 г.;
  • масло сливочное – 150 г.;
  • сахар ванильный – 20 г.;
  • шоколад черный – 50 г.

Способ приготовления:

  1. Соедините свежий творог, ванильный сахар и вареную сгущенку. Хорошо измельчите с помощью кухонного комбайна до однородной массы без комочков.
  2. Добавьте сметану и вареные желтки. Снова необходимо хорошо измельчить.
  3. Добавьте помытый и запаренный небольшим количеством кипятка изюм. Перемешайте ложкой.
  4. В пластиковой таре проделайте ножом или шилом маленькие отверстия снизу и по бокам — туда будет стекать отжатая жидкость.
  5. Марлю смочите водой и выложите форму, наполните тару творожной массой.
  6. Поставьте тару на тарелку, сверху поставьте что-то тяжелое — это может быть полулитровая банка, не до конца наполненная водой.
  7. Паску поставьте в холодильник минимум на 12 часов. При необходимости сливайте с нее образовавшуюся жидкость.
  8. Перед подачей переверните паску на тарелку, снимите марлю, присыпьте сверху шоколадом и порежьте на порционные кусочки.

Кстати, сгущённое молоко для паски вы можете сделать сами. Она получится лучше и полезней магазинной.

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