Ви більше не готуватимете інші: рецепт сирної паски зі згущеним молоком

Просто та з мінімумом продуктів

Незабаром ми святкуватимемо Великдень. Ми вже розповідали, як спекти паску за класичним рецептом. Тепер спробуємо незвичайну сирну паску.

За рецептом Сookorama.net паска вийде дуже ніжною, з неймовірним смаком та карамельно-ванільним ароматом. Таку пасочку точно полюблять усі.

Як приготувати сирний паску зі згущеним молоком

Інгредієнти:

сир кисломолочний – 500 г;

молоко згущене варене – 200 г;

сметана – 150 р.;

жовтки яєчні – 2 шт.;

родзинки – 50 р.;

масло вершкове – 150 г;

цукор ванільний – 20 г;

шоколад чорний – 50 г

Спосіб приготування:

З’єднайте свіжий сир, ванільний цукор і варене згущене молоко. Добре подрібніть за допомогою кухонного комбайна до однорідної маси без грудочок. Додайте сметану та варені жовтки. Знову необхідно добре подрібнити. Додайте помиті та запарені невеликою кількістю окропу родзинки. Перемішайте ложкою. У пластиковій тарі проробіть ножем або шилом маленькі отвори знизу і з боків — туди стікатиме віджата рідина. Марлю змочіть водою і викладіть нею форму, наповніть тару сирною масою. Поставте тару на тарілку, зверху поставте щось важке — це може бути півлітрова банка, яка не до кінця наповнена водою. Паску поставте в холодильник мінімум на 12 годин. При необхідності зливайте з неї рідину, що утворилася. Перед подачею переверніть паску на тарілку, зніміть марлю, присипте шоколадом і поріжте на порційні шматочки.

До речі, згущене молоко для паски ви можете зробити самі. Вона вийде краще і корисніше за магазинну.