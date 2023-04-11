Ви більше не готуватимете інші: рецепт сирної паски зі згущеним молоком
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Просто та з мінімумом продуктів
Незабаром ми святкуватимемо Великдень. Ми вже розповідали, як спекти паску за класичним рецептом. Тепер спробуємо незвичайну сирну паску.
За рецептом Сookorama.net паска вийде дуже ніжною, з неймовірним смаком та карамельно-ванільним ароматом. Таку пасочку точно полюблять усі.
Як приготувати сирний паску зі згущеним молоком
Інгредієнти:
- сир кисломолочний – 500 г;
- молоко згущене варене – 200 г;
- сметана – 150 р.;
- жовтки яєчні – 2 шт.;
- родзинки – 50 р.;
- масло вершкове – 150 г;
- цукор ванільний – 20 г;
- шоколад чорний – 50 г
Спосіб приготування:
- З’єднайте свіжий сир, ванільний цукор і варене згущене молоко. Добре подрібніть за допомогою кухонного комбайна до однорідної маси без грудочок.
- Додайте сметану та варені жовтки. Знову необхідно добре подрібнити.
- Додайте помиті та запарені невеликою кількістю окропу родзинки. Перемішайте ложкою.
- У пластиковій тарі проробіть ножем або шилом маленькі отвори знизу і з боків — туди стікатиме віджата рідина.
- Марлю змочіть водою і викладіть нею форму, наповніть тару сирною масою.
- Поставте тару на тарілку, зверху поставте щось важке — це може бути півлітрова банка, яка не до кінця наповнена водою.
- Паску поставте в холодильник мінімум на 12 годин. При необхідності зливайте з неї рідину, що утворилася.
- Перед подачею переверніть паску на тарілку, зніміть марлю, присипте шоколадом і поріжте на порційні шматочки.
До речі, згущене молоко для паски ви можете зробити самі. Вона вийде краще і корисніше за магазинну.