Придется готовить двойную порцию: необычный рецепт заливного яйца
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Удивить близких легко — приготовить им это блюдо
Пасхальный стол — это не только классическая паска, крашенки и домашная колбаса. Интересные закуски станут незаменимыми во время праздничного застолья.
Вместе с Smakotainfo.com предлагаем сегодня приготовить замечательное блюдо — заливное яйцо. Таким необычным блюдом вы точно поразите своих близких.
Как приготовить заливное яйцо
Ингредиенты:
- скорлупа куриных яиц;
- консервированная кукуруза – 1 банка;
- консервированный горошек – 1 банка;
- красный болгарский перец – 1 штука;
- мясной бульон – 250 мл.;
- куриное филе – 300 г.;
- желатин – 2 ст.л.;
- петрушка, укроп, соль, перец, лавровый лист – по вкусу.
Способ приготовления:
- На тупом конце яйца легонько пробиваем дырочку диаметром не более 2 см и выливаем яйцо. Скорлупу моем в мыльном растворе и переворачиваем дырочками вниз, чтобы вытекла вода. Затем необходимо положить яйца отверстиями вверх
- Для мясного бульона в кастрюльку наливаем воду, добавляем куриное филе, перчим, солим и бросаем лавровый лист. Когда филе будет готово, наливаем в чашку 250 мл мясного бульона, а филе выкладываем остывать. В чашку с бульоном добавляем 2 ст.л. желатина и размешиваем.
- Филе и сладкий болгарский перец мелко нарезаем кубиками.
- Наливаем по 1 ст.л. мясного бульона в яичную скорлупу и выкладываем петрушку с укропом.
- После этого добавляем порезанное кубиками филе, болгарский перец, кукурузу, горошек. В конце начинки заливаем мясным бульоном с желатином. Ставим яйца в холодильник на 5-8 часов, пока не застынут. После необходимо достать яйца, почистить от скорлупы, выложить на блюдо и хранить до застолья в холодильнике.
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