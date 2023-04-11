Придется готовить двойную порцию: необычный рецепт заливного яйца

Удивить близких легко — приготовить им это блюдо

Пасхальный стол — это не только классическая паска, крашенки и домашная колбаса. Интересные закуски станут незаменимыми во время праздничного застолья.

Вместе с Smakotainfo.com предлагаем сегодня приготовить замечательное блюдо — заливное яйцо. Таким необычным блюдом вы точно поразите своих близких.

Как приготовить заливное яйцо

Ингредиенты:

скорлупа куриных яиц;

консервированная кукуруза – 1 банка;

консервированный горошек – 1 банка;

красный болгарский перец – 1 штука;

мясной бульон – 250 мл.;

куриное филе – 300 г.;

желатин – 2 ст.л.;

петрушка, укроп, соль, перец, лавровый лист – по вкусу.

Способ приготовления:

На тупом конце яйца легонько пробиваем дырочку диаметром не более 2 см и выливаем яйцо. Скорлупу моем в мыльном растворе и переворачиваем дырочками вниз, чтобы вытекла вода. Затем необходимо положить яйца отверстиями вверх Для мясного бульона в кастрюльку наливаем воду, добавляем куриное филе, перчим, солим и бросаем лавровый лист. Когда филе будет готово, наливаем в чашку 250 мл мясного бульона, а филе выкладываем остывать. В чашку с бульоном добавляем 2 ст.л. желатина и размешиваем. Филе и сладкий болгарский перец мелко нарезаем кубиками. Наливаем по 1 ст.л. мясного бульона в яичную скорлупу и выкладываем петрушку с укропом. После этого добавляем порезанное кубиками филе, болгарский перец, кукурузу, горошек. В конце начинки заливаем мясным бульоном с желатином. Ставим яйца в холодильник на 5-8 часов, пока не застынут. После необходимо достать яйца, почистить от скорлупы, выложить на блюдо и хранить до застолья в холодильнике.

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