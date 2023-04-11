Прийдеться готувати подвійну порцію: незвичайний рецепт заливного яйця

Здивувати близьких легко — приготувати їм цю страву

Великодній стіл — це не тільки класична паска, крашанки та домашня ковбаса. Цікаві закуски стануть незамінними під час святкового застілля.

Разом із Smakotainfo.com пропонуємо сьогодні приготувати чудову страву – заливне яйце. Таким незвичайним блюдом ви точно вразите своїх близьких.

Як приготувати заливне яйце

Інгредієнти:

шкаралупа курячих яєць;

консервована кукурудза – 1 банк;

консервований горошок – 1 банка;

червоний болгарський перець – 1 штука;

м’ясний бульйон – 250 мл.;

куряче філе – 300 г;

желатин – 2 ст.

петрушка, кріп, сіль, перець, лавровий лист – до смаку.

Спосіб приготування:

На тупому кінці яйця легенько пробиваємо дірочку діаметром трохи більше 2 см і виливаємо яйце. Шкаралупу миємо в мильному розчині і перевертаємо дірочками донизу, щоб витекла вода. Потім необхідно покласти яйця отворами вгору Для м’ясного бульйону в каструльку наливаємо воду, додаємо куряче філе, перчимо, солимо і кидаємо лавровий лист. Коли філе буде готове, наливаємо в чашку 250 мл м’ясного бульйону, а філе викладаємо остигати. У чашку з бульйоном додаємо 2 ст. желатину та розмішуємо. Філе та солодкий болгарський перець дрібно нарізаємо кубиками. Наливаємо по 1 ст. м’ясного бульйону в яєчну шкаралупу та викладаємо петрушку з кропом. Після цього додаємо порізане кубиками філе, болгарський перець, кукурудзу, горошок. Наприкінці начинки заливаємо м’ясним бульйоном з желатином. Ставимо яйця в холодильник на 5-8 годин, доки не застигнуть. Після цього необхідно дістати яйця, почистити від шкаралупи, викласти на блюдо і зберігати до застілля в холодильнику.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що змінилися ціни на яйця. Названо актуальну ціну на цей продукт.