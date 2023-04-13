Семья будет в восторге: два быстрых рецепта для бодрого утра
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Начинаем день с хорошего настроения
Утром не всегда есть много времени готовить завтрак. Что делать, если надоел даже любимый омлет и овсянка?
Предлагаем разнообразить свое утреннее меню сэндвичами на скорую руку. Приготовленные по рецепту "Главреда" блюда поднимут настроение вам и вашим близким. К тому же их можно готовить с беконом, сыром, красной рыбой, балыком или мясом — все зависит от ваших вкусовых предпочтений.
Как приготовить быстрый сэндвич на завтрак
Ингредиенты:
- тостовый хлеб — 6 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- бекон, моцарелла — по вкусу;
- соль, итальянские травы — по вкусу;
- оливковое масло
Способ приготовления:
- Помидоры и огурец помыть и порезать тонкими кусочками.
- Помидоры посыпать любимыми специями, огурец посолить.
- Тостовый хлеб подсушить на сковороде гриль.
- Бекон обжарить на оливковом масле.
- На горячий хлеб положить моцареллу, помидор, 2 кусочка бекона, огурец и закрыть вторым кусочком хлеба.
- Включить духовку в режим "Гриль". Переложить тосты на противень и выпекать 5 минут сэндвичи. Остудить, разрезать пополам и подавать к завтраку.
Как приготовить сытный сэндвич на завтрак
Ингредиенты:
- круглые булочки — 2 шт.;
- бекон, сыр твердый — по вкусу;
- помидор — можно использовать вяленые;
- сливочное масло;
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Булочки разрезать пополам и обжарить на сковороде.
- На еще горячую булочку положить по кусочку сливочного масла.
- Бекон немного обжарить с помидорами на сковороде.
- Духовку разогреть до 190 градусом.
- На булочки переложить бекон, 2 кусочка сыра, помидоры.
- Накрыть сверху булочкой и вставить шпажку.
- Выпекать сэндвичи на завтрак 3 минуты, пока не расплавится сыр.
- В сэндвич можно добавить горчицу в зернах.
К такому завтраку можно приготовить любимый кофе. Приятного аппетита!