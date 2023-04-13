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Семья будет в восторге: два быстрых рецепта для бодрого утра

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Утро с любимыми сэндвичами
Утро с любимыми сэндвичами. Фото 1000.menu

Начинаем день с хорошего настроения

Утром не всегда есть много времени готовить завтрак. Что делать, если надоел даже любимый омлет и овсянка?

Предлагаем разнообразить свое утреннее меню сэндвичами на скорую руку. Приготовленные по рецепту "Главреда" блюда поднимут настроение вам и вашим близким. К тому же их можно готовить с беконом, сыром, красной рыбой, балыком или мясом — все зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Как приготовить быстрый сэндвич на завтрак

Ингредиенты:

  • тостовый хлеб — 6 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • огурец — 1 шт.;
  • бекон, моцарелла — по вкусу;
  • соль, итальянские травы — по вкусу;
  • оливковое масло

Способ приготовления:

  1. Помидоры и огурец помыть и порезать тонкими кусочками.
  2. Помидоры посыпать любимыми специями, огурец посолить.
  3. Тостовый хлеб подсушить на сковороде гриль.
  4. Бекон обжарить на оливковом масле.
  5. На горячий хлеб положить моцареллу, помидор, 2 кусочка бекона, огурец и закрыть вторым кусочком хлеба.
  6. Включить духовку в режим "Гриль". Переложить тосты на противень и выпекать 5 минут сэндвичи. Остудить, разрезать пополам и подавать к завтраку.

Как приготовить сытный сэндвич на завтрак

Ингредиенты:

  • круглые булочки — 2 шт.;
  • бекон, сыр твердый — по вкусу;
  • помидор — можно использовать вяленые;
  • сливочное масло;
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Булочки разрезать пополам и обжарить на сковороде.
  2. На еще горячую булочку положить по кусочку сливочного масла.
  3. Бекон немного обжарить с помидорами на сковороде.
  4. Духовку разогреть до 190 градусом.
  5. На булочки переложить бекон, 2 кусочка сыра, помидоры.
  6. Накрыть сверху булочкой и вставить шпажку.
  7. Выпекать сэндвичи на завтрак 3 минуты, пока не расплавится сыр.
  8. В сэндвич можно добавить горчицу в зернах.

К такому завтраку можно приготовить любимый кофе. Приятного аппетита!

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