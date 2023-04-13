Семья будет в восторге: два быстрых рецепта для бодрого утра

Начинаем день с хорошего настроения

Утром не всегда есть много времени готовить завтрак. Что делать, если надоел даже любимый омлет и овсянка?

Предлагаем разнообразить свое утреннее меню сэндвичами на скорую руку. Приготовленные по рецепту "Главреда" блюда поднимут настроение вам и вашим близким. К тому же их можно готовить с беконом, сыром, красной рыбой, балыком или мясом — все зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Как приготовить быстрый сэндвич на завтрак

Ингредиенты:

тостовый хлеб — 6 шт.;

помидоры — 2 шт.;

огурец — 1 шт.;

бекон, моцарелла — по вкусу;

соль, итальянские травы — по вкусу;

оливковое масло

Способ приготовления:

Помидоры и огурец помыть и порезать тонкими кусочками. Помидоры посыпать любимыми специями, огурец посолить. Тостовый хлеб подсушить на сковороде гриль. Бекон обжарить на оливковом масле. На горячий хлеб положить моцареллу, помидор, 2 кусочка бекона, огурец и закрыть вторым кусочком хлеба. Включить духовку в режим "Гриль". Переложить тосты на противень и выпекать 5 минут сэндвичи. Остудить, разрезать пополам и подавать к завтраку.

Как приготовить сытный сэндвич на завтрак

Ингредиенты:

круглые булочки — 2 шт.;

бекон, сыр твердый — по вкусу;

помидор — можно использовать вяленые;

сливочное масло;

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Булочки разрезать пополам и обжарить на сковороде. На еще горячую булочку положить по кусочку сливочного масла. Бекон немного обжарить с помидорами на сковороде. Духовку разогреть до 190 градусом. На булочки переложить бекон, 2 кусочка сыра, помидоры. Накрыть сверху булочкой и вставить шпажку. Выпекать сэндвичи на завтрак 3 минуты, пока не расплавится сыр. В сэндвич можно добавить горчицу в зернах.

К такому завтраку можно приготовить любимый кофе. Приятного аппетита!