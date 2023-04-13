Сім’я буде в захваті: два швидкі рецепти для бадьорого ранку
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Починаємо день із гарного настрою
Зранку не завжди є багато часу готувати сніданок. Що робити, якщо набрид навіть улюблений омлет і вівсянка?
Пропонуємо урізноманітнити своє ранкове меню сендвічами нашвидкуруч. Приготовлені за рецептом "Главреда" страви піднімуть настрій вам та вашим близьким. До того ж їх можна готувати з беконом, сиром, червоною рибою, баликом чи м’ясом — все залежить від смакових уподобань.
Як приготувати швидкий сендвіч на сніданок.
Інгредієнти:
- тостовий хліб — 6 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- огірок — 1 шт.;
- бекон, моцарела — на смак;
- сіль, італійські трави — на смак;
- оливкова олія
Спосіб приготування:
- Помідори та огірок помити та порізати тонкими шматочками.
- Помідори посипати улюбленими спеціями, посолити огірок.
- Тостовий хліб підсушити на сковороді гриль.
- Бекон обсмажити на оливковій олії.
- На гарячий хліб покласти моцарелу, помідор, 2 шматочки бекону, огірок і закрити другим шматочком хліба.
- Увімкніть духовку в режим "Гриль". Перекласти тости на лист і випікати 5 хвилин сендвічі. Остудити, розрізати навпіл і подавати до сніданку.
Як приготувати сендвіч на сніданок.
Інгредієнти:
- круглі булочки — 2 шт.;
- бекон, сир твердий — на смак;
- помідор — можна використовувати в’ялені;
- вершкове масло;
- сіль, перець — на смак
Спосіб приготування:
- Булочки розрізати навпіл і обсмажити на сковороді.
- На гарячу булочку покласти по шматочку вершкового масла.
- Бекон обсмажити трохи з помідорами на сковороді.
- Духовку розігріти до 190 градусів.
- На булочки перекласти бекон, 2 шматочки сиру, помідори.
- Накрити зверху булочкою і вставити шпажку.
- Випікати сендвічі на сніданок 3 хвилини, доки не розплавиться сир.
- У сендвіч можна додати гірчицю у зернах.
До такого сніданку можна приготувати улюблену каву. Смачного!