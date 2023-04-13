Сім’я буде в захваті: два швидкі рецепти для бадьорого ранку

Починаємо день із гарного настрою

Зранку не завжди є багато часу готувати сніданок. Що робити, якщо набрид навіть улюблений омлет і вівсянка?

Пропонуємо урізноманітнити своє ранкове меню сендвічами нашвидкуруч. Приготовлені за рецептом "Главреда" страви піднімуть настрій вам та вашим близьким. До того ж їх можна готувати з беконом, сиром, червоною рибою, баликом чи м’ясом — все залежить від смакових уподобань.

Як приготувати швидкий сендвіч на сніданок.

Інгредієнти:

тостовий хліб — 6 шт.;

помідори — 2 шт.;

огірок — 1 шт.;

бекон, моцарела — на смак;

сіль, італійські трави — на смак;

оливкова олія

Спосіб приготування:

Помідори та огірок помити та порізати тонкими шматочками. Помідори посипати улюбленими спеціями, посолити огірок. Тостовий хліб підсушити на сковороді гриль. Бекон обсмажити на оливковій олії. На гарячий хліб покласти моцарелу, помідор, 2 шматочки бекону, огірок і закрити другим шматочком хліба. Увімкніть духовку в режим "Гриль". Перекласти тости на лист і випікати 5 хвилин сендвічі. Остудити, розрізати навпіл і подавати до сніданку.

Як приготувати сендвіч на сніданок.

Інгредієнти:

круглі булочки — 2 шт.;

бекон, сир твердий — на смак;

помідор — можна використовувати в’ялені;

вершкове масло;

сіль, перець — на смак

Спосіб приготування:

Булочки розрізати навпіл і обсмажити на сковороді. На гарячу булочку покласти по шматочку вершкового масла. Бекон обсмажити трохи з помідорами на сковороді. Духовку розігріти до 190 градусів. На булочки перекласти бекон, 2 шматочки сиру, помідори. Накрити зверху булочкою і вставити шпажку. Випікати сендвічі на сніданок 3 хвилини, доки не розплавиться сир. У сендвіч можна додати гірчицю у зернах.

До такого сніданку можна приготувати улюблену каву. Смачного!