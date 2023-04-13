Пасхальное блюдо для привлечения удачи: как приготовить запеченную скумбрию

Изумительный рецепт праздничного блюда

Пасха — это один из любимый и самых светлых праздников для украинцев. Традиционные блюда к празднику — паска, крашенки и любимое мясо. Однако есть еще одно блюдо, которое очень всегда готовили наши бабушки к пасхальному столу. Это рыба.

Дело в том, что это не просто полезный продукт. Наши предки верили, что рыбные блюда привлекают в дом удачу, поэтому старались ее фаршировать или запекать. Один из таких рецептов расскажем вам с "Главредом".

Как запечь скумбрию в духовке

Ингредиенты:

скумбрия свежая — 1 шт;

лук — 2 шт

морковка — 2 шт

лимон — 1 шт

рис — 1 стакан

масло оливковое

укроп, петрушка, лук

соль, специи к рыбе — по вкусу.

Способ приготовления:

Скумбрию убрать кости, жабры и хорошо помыть. Лимон помыть, порезать и сбрызнуть рыбу соком. Морковку и лук помыть, почистить и порезать. На оливковом масле обжарить лук и морковку. Морковку можно порезать небольшими кубиками или натереть на крупной терке. Зелень помыть, обсушить и мелко порезать. Добавить в сковороду к овощам. Овощи посолить, поперчить по вкусу. Рис хорошо промыть и отварить не более 10 минут. Смешать его с овощами. Из фольги сделать лодочку и переложить в нее скумбрию. Скумбрию начинить рисом с овощами. Порезать дольки лимона и добавить к рыбе. Духовку разогреть до 180 градусов. Запекать скумбрию в духовке 25 минут.

Мы уже писали, что должно быть в пасхальной корзине. С этими подсказками вы встретите Пасху по всем правилам.