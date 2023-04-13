Пасхальное блюдо для привлечения удачи: как приготовить запеченную скумбрию
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Изумительный рецепт праздничного блюда
Пасха — это один из любимый и самых светлых праздников для украинцев. Традиционные блюда к празднику — паска, крашенки и любимое мясо. Однако есть еще одно блюдо, которое очень всегда готовили наши бабушки к пасхальному столу. Это рыба.
Дело в том, что это не просто полезный продукт. Наши предки верили, что рыбные блюда привлекают в дом удачу, поэтому старались ее фаршировать или запекать. Один из таких рецептов расскажем вам с "Главредом".
Как запечь скумбрию в духовке
Ингредиенты:
- скумбрия свежая — 1 шт;
- лук — 2 шт
- морковка — 2 шт
- лимон — 1 шт
- рис — 1 стакан
- масло оливковое
- укроп, петрушка, лук
- соль, специи к рыбе — по вкусу.
Способ приготовления:
- Скумбрию убрать кости, жабры и хорошо помыть.
- Лимон помыть, порезать и сбрызнуть рыбу соком.
- Морковку и лук помыть, почистить и порезать.
- На оливковом масле обжарить лук и морковку. Морковку можно порезать небольшими кубиками или натереть на крупной терке.
- Зелень помыть, обсушить и мелко порезать. Добавить в сковороду к овощам.
- Овощи посолить, поперчить по вкусу.
- Рис хорошо промыть и отварить не более 10 минут. Смешать его с овощами.
- Из фольги сделать лодочку и переложить в нее скумбрию. Скумбрию начинить рисом с овощами.
- Порезать дольки лимона и добавить к рыбе.
- Духовку разогреть до 180 градусов. Запекать скумбрию в духовке 25 минут.
Мы уже писали, что должно быть в пасхальной корзине. С этими подсказками вы встретите Пасху по всем правилам.