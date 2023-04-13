Великодня страва для привернення удачі: як приготувати запечену скумбрію

Дивовижний рецепт святкової страви

Великдень — це одне з найулюбленіших і найсвітліших свят для українців. Традиційні страви до свята — паска, крашанки та улюблене м’ясо. Однак є ще одна страва, яку завжди готували наші бабусі до великоднього столу. Це риба.

Річ у тому, що це не просто корисний продукт. Наші пращури вірили, що рибні страви приваблюють у будинок удачу, тому намагалися її фарширувати або запікати. Один з таких рецептів розповімо вам із "Главредом".

Як запекти скумбрію в духовці

Інгредієнти:

скумбрія свіжа — 1 шт;

цибуля — 2 шт

морквина — 2 шт

лимон — 1 шт

рис — 1 склянка

масло оливкове

кріп, петрушка, цибуля

сіль, спеції до риби — на смак.

Спосіб приготування:

Скумбрію прибрати кістки, зябра і добре помити. Лимон помити, порізати та збризкати рибу соком. Морквину та цибулю помити, почистити та порізати. На оливковій олії обсмажити цибулю та морквину. Морквину можна нарізати невеликими кубиками або натерти на великій тертці. Зелень помити, обсушити та порізати. Додати до сковороди до овочів. Овочі посолити, поперчити до смаку. Рис добре промити та відварити трохи більш як 10 хвилин. Змішати його з овочами. З фольги зробити човник і перекласти до нього скумбрію. Скумбрію начинити рисом з овочами. Порізати часточки лимона та додати до риби. Духовку розігріти до 180 градусів. Запікати скумбрію в духовці 25 хвилин.

Ми вже писали, що має бути у великодньому кошику. З цими підказками ви зустрінете Великдень за всіма правилами.