Великодня страва для привернення удачі: як приготувати запечену скумбрію
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Дивовижний рецепт святкової страви
Великдень — це одне з найулюбленіших і найсвітліших свят для українців. Традиційні страви до свята — паска, крашанки та улюблене м’ясо. Однак є ще одна страва, яку завжди готували наші бабусі до великоднього столу. Це риба.
Річ у тому, що це не просто корисний продукт. Наші пращури вірили, що рибні страви приваблюють у будинок удачу, тому намагалися її фарширувати або запікати. Один з таких рецептів розповімо вам із "Главредом".
Як запекти скумбрію в духовці
Інгредієнти:
- скумбрія свіжа — 1 шт;
- цибуля — 2 шт
- морквина — 2 шт
- лимон — 1 шт
- рис — 1 склянка
- масло оливкове
- кріп, петрушка, цибуля
- сіль, спеції до риби — на смак.
Спосіб приготування:
- Скумбрію прибрати кістки, зябра і добре помити.
- Лимон помити, порізати та збризкати рибу соком.
- Морквину та цибулю помити, почистити та порізати.
- На оливковій олії обсмажити цибулю та морквину. Морквину можна нарізати невеликими кубиками або натерти на великій тертці.
- Зелень помити, обсушити та порізати. Додати до сковороди до овочів.
- Овочі посолити, поперчити до смаку.
- Рис добре промити та відварити трохи більш як 10 хвилин. Змішати його з овочами.
- З фольги зробити човник і перекласти до нього скумбрію. Скумбрію начинити рисом з овочами.
- Порізати часточки лимона та додати до риби.
- Духовку розігріти до 180 градусів. Запікати скумбрію в духовці 25 хвилин.
Ми вже писали, що має бути у великодньому кошику. З цими підказками ви зустрінете Великдень за всіма правилами.