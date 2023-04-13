Бабушкин секрет вкусного сала: рецепт потрясающего блюда к пасхальному столу

Попробовав раз, не оторветесь

Просто невозможно устоять перед ароматом вкусного, нежного сала. Оно быстро улетает со стола с вареной картошечкой, свежим борщом или же просто с корочкой хрустящего хлеба.

Для потрясающего соленого сала необходимо уметь его правильно выбирать. "Главред" советует выбирать сало с мясной прослойкой. Вкус такого сала будет бомбическим и точно не оставит равнодушным никого.

Как засолить сало по бабушкиному рецепту

Ингредиенты:

сало с мясной прослойкой — 1,5 кг;

вода — до 2 л;

соль — 3 столовых ложки;

чеснок, перец и специи — по вкусу;

луковая шелуха.

Способ приготовления:

Кастрюлю обязательно нужно взять из нержавейки. Налить воду, добавить луковую шелуху, соль. Вскипятить воду и обязательно процедить. Сало помыть, убрать всю грязь. Переложить в кастрюлю с чистым рассолом. Поставить кастрюлю с салом на огонь и проварить 12-17 минут. Оставить сало в рассоле на 9 часов. Можно отправить в холодильник или на балкон. Достать сало из рассола. Почистить чеснок и натереть им сало. Посыпать сало перцем и любимыми специями. Сало плотно закрутить в бумагу для выпечки или фольгу. Отправить в холодильник на 2 суток.

Блюдо можно подавать с ароматным борщом, гренками или в качестве закуски.