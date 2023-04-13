Бабушкин секрет вкусного сала: рецепт потрясающего блюда к пасхальному столу
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Попробовав раз, не оторветесь
Просто невозможно устоять перед ароматом вкусного, нежного сала. Оно быстро улетает со стола с вареной картошечкой, свежим борщом или же просто с корочкой хрустящего хлеба.
Для потрясающего соленого сала необходимо уметь его правильно выбирать. "Главред" советует выбирать сало с мясной прослойкой. Вкус такого сала будет бомбическим и точно не оставит равнодушным никого.
Как засолить сало по бабушкиному рецепту
Ингредиенты:
- сало с мясной прослойкой — 1,5 кг;
- вода — до 2 л;
- соль — 3 столовых ложки;
- чеснок, перец и специи — по вкусу;
- луковая шелуха.
Способ приготовления:
- Кастрюлю обязательно нужно взять из нержавейки. Налить воду, добавить луковую шелуху, соль.
- Вскипятить воду и обязательно процедить.
- Сало помыть, убрать всю грязь. Переложить в кастрюлю с чистым рассолом.
- Поставить кастрюлю с салом на огонь и проварить 12-17 минут.
- Оставить сало в рассоле на 9 часов. Можно отправить в холодильник или на балкон.
- Достать сало из рассола.
- Почистить чеснок и натереть им сало.
- Посыпать сало перцем и любимыми специями.
- Сало плотно закрутить в бумагу для выпечки или фольгу. Отправить в холодильник на 2 суток.
Блюдо можно подавать с ароматным борщом, гренками или в качестве закуски.