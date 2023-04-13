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Бабушкин секрет вкусного сала: рецепт потрясающего блюда к пасхальному столу

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сало - блюдо, без которого невозможно жить
Сало - блюдо, без которого невозможно жить. Фото food.noteru.com

Попробовав раз, не оторветесь

Просто невозможно устоять перед ароматом вкусного, нежного сала. Оно быстро улетает со стола с вареной картошечкой, свежим борщом или же просто с корочкой хрустящего хлеба.

Для потрясающего соленого сала необходимо уметь его правильно выбирать. "Главред" советует выбирать сало с мясной прослойкой. Вкус такого сала будет бомбическим и точно не оставит равнодушным никого.

Как засолить сало по бабушкиному рецепту

Ингредиенты:

  • сало с мясной прослойкой — 1,5 кг;
  • вода — до 2 л;
  • соль — 3 столовых ложки;
  • чеснок, перец и специи — по вкусу;
  • луковая шелуха.

Способ приготовления:

  1. Кастрюлю обязательно нужно взять из нержавейки. Налить воду, добавить луковую шелуху, соль.
  2. Вскипятить воду и обязательно процедить.
  3. Сало помыть, убрать всю грязь. Переложить в кастрюлю с чистым рассолом.
  4. Поставить кастрюлю с салом на огонь и проварить 12-17 минут.
  5. Оставить сало в рассоле на 9 часов. Можно отправить в холодильник или на балкон.
  6. Достать сало из рассола.
  7. Почистить чеснок и натереть им сало.
  8. Посыпать сало перцем и любимыми специями.
  9. Сало плотно закрутить в бумагу для выпечки или фольгу. Отправить в холодильник на 2 суток.

Блюдо можно подавать с ароматным борщом, гренками или в качестве закуски.

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#Рецепт #Сало #Готовим дома