Бабусин секрет смачного сала: рецепт чудової страви до великоднього столу

Спробувавши раз, не відірветься

Просто неможливо встояти перед ароматом смачного, ніжного сала. Воно швидко летить зі столу з вареною картоплею, свіжим борщем або просто зі скоринкою хрусткого хліба.

Для чудового солоного сала необхідно вміти його правильно вибирати. "Главред" радить вибирати сало з м’ясним прошарком. Смак такого сала буде бомбічним і точно не залишить байдужим нікого.

Як засолити сало за бабусиним рецептом

Інгредієнти:

сало з м’ясним прошарком — 1,5 кг;

вода — до 2 л;

сіль — 3 столові ложки;

часник, перець та спеції — на смак;

лушпиння цибулі.

Спосіб приготування:

Каструлю обов’язково потрібно взяти з нержавіючої сталі. Налити воду, додати лушпиння цибулі, сіль. Закип’ятити воду та обов’язково процідити. Сало помити, прибрати весь бруд. Перекласти в каструлю із чистим розсолом. Поставити каструлю із салом на вогонь і проварити 12-17 хвилин. Залишити сало в розсолі на 9 годин. Можна відправити в холодильник чи на балкон. Дістати сало із розсолу. Почистити часник і натерти сало. Посипати сало перцем та улюбленими спеціями. Сало щільно закрутити в папір для випічки чи фольгу. Відправити у холодильник на 2 доби.

Страву можна подавати з ароматним борщем, грінками або як закуску.