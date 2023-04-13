Бабусин секрет смачного сала: рецепт чудової страви до великоднього столу
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Просто неможливо встояти перед ароматом смачного, ніжного сала. Воно швидко летить зі столу з вареною картоплею, свіжим борщем або просто зі скоринкою хрусткого хліба.
Для чудового солоного сала необхідно вміти його правильно вибирати. "Главред" радить вибирати сало з м’ясним прошарком. Смак такого сала буде бомбічним і точно не залишить байдужим нікого.
Як засолити сало за бабусиним рецептом
Інгредієнти:
- сало з м’ясним прошарком — 1,5 кг;
- вода — до 2 л;
- сіль — 3 столові ложки;
- часник, перець та спеції — на смак;
- лушпиння цибулі.
Спосіб приготування:
- Каструлю обов’язково потрібно взяти з нержавіючої сталі. Налити воду, додати лушпиння цибулі, сіль.
- Закип’ятити воду та обов’язково процідити.
- Сало помити, прибрати весь бруд. Перекласти в каструлю із чистим розсолом.
- Поставити каструлю із салом на вогонь і проварити 12-17 хвилин.
- Залишити сало в розсолі на 9 годин. Можна відправити в холодильник чи на балкон.
- Дістати сало із розсолу.
- Почистити часник і натерти сало.
- Посипати сало перцем та улюбленими спеціями.
- Сало щільно закрутити в папір для випічки чи фольгу. Відправити у холодильник на 2 доби.
Страву можна подавати з ароматним борщем, грінками або як закуску.