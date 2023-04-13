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Бабусин секрет смачного сала: рецепт чудової страви до великоднього столу

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Сало – страва, без якої неможливо жити
Сало – страва, без якої неможливо жити. Фото food.noteru.com

Спробувавши раз, не відірветься

Просто неможливо встояти перед ароматом смачного, ніжного сала. Воно швидко летить зі столу з вареною картоплею, свіжим борщем або просто зі скоринкою хрусткого хліба.

Для чудового солоного сала необхідно вміти його правильно вибирати. "Главред" радить вибирати сало з м’ясним прошарком. Смак такого сала буде бомбічним і точно не залишить байдужим нікого.

Як засолити сало за бабусиним рецептом

Інгредієнти:

  • сало з м’ясним прошарком — 1,5 кг;
  • вода — до 2 л;
  • сіль — 3 столові ложки;
  • часник, перець та спеції — на смак;
  • лушпиння цибулі.

Спосіб приготування:

  1. Каструлю обов’язково потрібно взяти з нержавіючої сталі. Налити воду, додати лушпиння цибулі, сіль.
  2. Закип’ятити воду та обов’язково процідити.
  3. Сало помити, прибрати весь бруд. Перекласти в каструлю із чистим розсолом.
  4. Поставити каструлю із салом на вогонь і проварити 12-17 хвилин.
  5. Залишити сало в розсолі на 9 годин. Можна відправити в холодильник чи на балкон.
  6. Дістати сало із розсолу.
  7. Почистити часник і натерти сало.
  8. Посипати сало перцем та улюбленими спеціями.
  9. Сало щільно закрутити в папір для випічки чи фольгу. Відправити у холодильник на 2 доби.

Страву можна подавати з ароматним борщем, грінками або як закуску.

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