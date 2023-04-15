Сметут за секунду: необычный рецепт гренок в банановом кляре

Такое блюдо станет постоянным в вашем меню

Бывают моменты, когда хочется чего-нибудь вкусненького к чаю или кофе, а выпекать нет ни времени, ни желания. Сегодня мы поделимся рецептом именно для таких случаев.

Приготовить банановые гренки по рецепту "Їсти" можно в считанные минуты – пока закипает чайник или греется кофеварка. На такое ароматное блюдо точно сбегутся все соседи.

Как приготовить гренки с бананами

Ингредиенты:

1 батон нарезной (можно не первой свежести);

1 куриное яйцо;

1 банан;

0,5 стакана холодного молока;

сахар, корица, ванилин – 1 ч. л. по желанию;

подсолнечное масло для жарки.

Способ приготовления:

Нарезной батон порезать ломтиками. Банан очистить от кожуры, порезать кружочками, измельчить в блендере в пюре или тщательно размять вилкой. Яйцо взбить вилкой или венчиком, добавить молоко и банановое пюре. По желанию можно добавить сахар, корицу или ванилин. Всё перемешать. Разогреть сковороду, налить в нее немного подсолнечного масла. Каждый ломтик вымочить в банановом кляре с двух сторон так, чтобы смесь хорошо пропитала мякоть, и выложить гренки в сковороду. Жарить банановые гренки по бокам до золотистой корочки. Готовые гренки выложить на бумажную салфетку, чтобы впитать лишний жир.

Готовые гренки можно полить жидким медом или сгущенкой. Подавать их можно с чаем, кофе или какао с молоком.