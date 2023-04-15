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Сметут за секунду: необычный рецепт гренок в банановом кляре

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Потрясающие банановые гренки
Потрясающие банановые гренки. Фото jisty.com.ua

Такое блюдо станет постоянным в вашем меню

Бывают моменты, когда хочется чего-нибудь вкусненького к чаю или кофе, а выпекать нет ни времени, ни желания. Сегодня мы поделимся рецептом именно для таких случаев.

Приготовить банановые гренки по рецепту "Їсти" можно в считанные минуты – пока закипает чайник или греется кофеварка. На такое ароматное блюдо точно сбегутся все соседи.

Как приготовить гренки с бананами

Ингредиенты:

  • 1 батон нарезной (можно не первой свежести);
  • 1 куриное яйцо;
  • 1 банан;
  • 0,5 стакана холодного молока;
  • сахар, корица, ванилин – 1 ч. л. по желанию;
  • подсолнечное масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. Нарезной батон порезать ломтиками.
  2. Банан очистить от кожуры, порезать кружочками, измельчить в блендере в пюре или тщательно размять вилкой.
  3. Яйцо взбить вилкой или венчиком, добавить молоко и банановое пюре. По желанию можно добавить сахар, корицу или ванилин. Всё перемешать.
  4. Разогреть сковороду, налить в нее немного подсолнечного масла.
  5. Каждый ломтик вымочить в банановом кляре с двух сторон так, чтобы смесь хорошо пропитала мякоть, и выложить гренки в сковороду.
  6. Жарить банановые гренки по бокам до золотистой корочки. Готовые гренки выложить на бумажную салфетку, чтобы впитать лишний жир.

Готовые гренки можно полить жидким медом или сгущенкой. Подавать их можно с чаем, кофе или какао с молоком.

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#Рецепт #Банан #Гренки #Готовим дома