Сметут за секунду: необычный рецепт гренок в банановом кляре
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Такое блюдо станет постоянным в вашем меню
Бывают моменты, когда хочется чего-нибудь вкусненького к чаю или кофе, а выпекать нет ни времени, ни желания. Сегодня мы поделимся рецептом именно для таких случаев.
Приготовить банановые гренки по рецепту "Їсти" можно в считанные минуты – пока закипает чайник или греется кофеварка. На такое ароматное блюдо точно сбегутся все соседи.
Как приготовить гренки с бананами
Ингредиенты:
- 1 батон нарезной (можно не первой свежести);
- 1 куриное яйцо;
- 1 банан;
- 0,5 стакана холодного молока;
- сахар, корица, ванилин – 1 ч. л. по желанию;
- подсолнечное масло для жарки.
Способ приготовления:
- Нарезной батон порезать ломтиками.
- Банан очистить от кожуры, порезать кружочками, измельчить в блендере в пюре или тщательно размять вилкой.
- Яйцо взбить вилкой или венчиком, добавить молоко и банановое пюре. По желанию можно добавить сахар, корицу или ванилин. Всё перемешать.
- Разогреть сковороду, налить в нее немного подсолнечного масла.
- Каждый ломтик вымочить в банановом кляре с двух сторон так, чтобы смесь хорошо пропитала мякоть, и выложить гренки в сковороду.
- Жарить банановые гренки по бокам до золотистой корочки. Готовые гренки выложить на бумажную салфетку, чтобы впитать лишний жир.
Готовые гренки можно полить жидким медом или сгущенкой. Подавать их можно с чаем, кофе или какао с молоком.