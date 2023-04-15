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Змітуть за секунду: незвичайний рецепт грінок у банановому клярі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Приголомшливі бананові грінки
Приголомшливі бананові грінки. Фото jisty.com.ua

Така страва стане постійною у вашому меню

Бувають моменти, коли хочеться чогось смачненького до чаю чи кави, а випікати нема ні часу, ні бажання. Сьогодні ми поділимося рецептом саме для таких випадків.

Приготувати бананові грінки за рецептом "Їсти" можна за лічені хвилини – поки закипає чайник або гріється кавоварка. На таку ароматну страву точно збіжаться усі сусіди.

Як приготувати грінки з бананами

Інгредієнти:

  • 1 батон нарізний (можна не першої свіжості);
  • 1 куряче яйце;
  • 1 банан;
  • 0,5 склянки холодного молока;
  • цукор, кориця, ванілін – 1 ч. л. за бажанням;
  • соняшникова олія для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Нарізний батон нарізати скибочками.
  2. Банан очистити від шкірки, порізати кружальцями, подрібнити в блендері пюре або ретельно розім’яти виделкою.
  3. Яйце збити вилкою або вінчиком, додати молоко та бананове пюре. За бажанням можна додати цукор, корицю чи ванілін. Все перемішати.
  4. Розігріти сковороду, налити в неї трохи олії.
  5. Кожну скибочку вимочити в банановому клярі з двох сторін так, щоб суміш добре просочила м’якоть, і викласти грінки в сковороду.
  6. Смажити бананові грінки з боків до золотистої скоринки. Готові грінки викласти на паперову серветку, щоб увібрати зайвий жир.

Готові грінки можна полити рідким медом або згущеним молоком. Подавати їх можна з чаєм, кавою або какао з молоком.

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