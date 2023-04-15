Змітуть за секунду: незвичайний рецепт грінок у банановому клярі
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Така страва стане постійною у вашому меню
Бувають моменти, коли хочеться чогось смачненького до чаю чи кави, а випікати нема ні часу, ні бажання. Сьогодні ми поділимося рецептом саме для таких випадків.
Приготувати бананові грінки за рецептом "Їсти" можна за лічені хвилини – поки закипає чайник або гріється кавоварка. На таку ароматну страву точно збіжаться усі сусіди.
Як приготувати грінки з бананами
Інгредієнти:
- 1 батон нарізний (можна не першої свіжості);
- 1 куряче яйце;
- 1 банан;
- 0,5 склянки холодного молока;
- цукор, кориця, ванілін – 1 ч. л. за бажанням;
- соняшникова олія для смаження.
Спосіб приготування:
- Нарізний батон нарізати скибочками.
- Банан очистити від шкірки, порізати кружальцями, подрібнити в блендері пюре або ретельно розім’яти виделкою.
- Яйце збити вилкою або вінчиком, додати молоко та бананове пюре. За бажанням можна додати цукор, корицю чи ванілін. Все перемішати.
- Розігріти сковороду, налити в неї трохи олії.
- Кожну скибочку вимочити в банановому клярі з двох сторін так, щоб суміш добре просочила м’якоть, і викласти грінки в сковороду.
- Смажити бананові грінки з боків до золотистої скоринки. Готові грінки викласти на паперову серветку, щоб увібрати зайвий жир.
Готові грінки можна полити рідким медом або згущеним молоком. Подавати їх можна з чаєм, кавою або какао з молоком.