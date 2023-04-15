Змітуть за секунду: незвичайний рецепт грінок у банановому клярі

Така страва стане постійною у вашому меню

Бувають моменти, коли хочеться чогось смачненького до чаю чи кави, а випікати нема ні часу, ні бажання. Сьогодні ми поділимося рецептом саме для таких випадків.

Приготувати бананові грінки за рецептом "Їсти" можна за лічені хвилини – поки закипає чайник або гріється кавоварка. На таку ароматну страву точно збіжаться усі сусіди.

Як приготувати грінки з бананами

Інгредієнти:

1 батон нарізний (можна не першої свіжості);

1 куряче яйце;

1 банан;

0,5 склянки холодного молока;

цукор, кориця, ванілін – 1 ч. л. за бажанням;

соняшникова олія для смаження.

Спосіб приготування:

Нарізний батон нарізати скибочками. Банан очистити від шкірки, порізати кружальцями, подрібнити в блендері пюре або ретельно розім’яти виделкою. Яйце збити вилкою або вінчиком, додати молоко та бананове пюре. За бажанням можна додати цукор, корицю чи ванілін. Все перемішати. Розігріти сковороду, налити в неї трохи олії. Кожну скибочку вимочити в банановому клярі з двох сторін так, щоб суміш добре просочила м’якоть, і викласти грінки в сковороду. Смажити бананові грінки з боків до золотистої скоринки. Готові грінки викласти на паперову серветку, щоб увібрати зайвий жир.

Готові грінки можна полити рідким медом або згущеним молоком. Подавати їх можна з чаєм, кавою або какао з молоком.