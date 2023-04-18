Мягкое шоколадное печенье из ничего: бюджетный рецепт без миксера
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Просто смешайте все и отправьте в духовку
Если вы уже готовили простой шоколадный торт, обязательно попробуйте шоколадное печенье. Тем более что его можно легко и быстро приготовить буквально из ничего.
Просто смешайте все ингредиенты и отправьте в духовку. Даже миксер не понадобится. Единственное условие – все ингредиенты должны быть комнатной температуры, сообщает Styler.
Ингредиенты:
- Яйцо — 1 шт
- Соль — щепотка
- Мука — 250 г
- Сахар — 100 г
- Растительное масло без запаха — 60 г
- Вода — 50 г
- Какао — 20 г
- Ванильный сахар — 10 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Смешиваем вместе яйцо, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, воду и растительное масло. Отдельно смешиваем муку, разрыхлитель и какао.
- Сухие ингредиенты просеиваем вместе с жидкими ингредиентами. Все перемешиваем, чтобы получилось мягкое тесто.
- Руками формируем 20 шариков – это будущие печеньки. Выкладываем их на пергамент и немного прижимаем каждый шарик. Посыпаем все сахарной пудрой.
- Ставим противень в разогретую до 180 градусов духовку. Ориентировочное время приготовления – 15 минут.
Такое печенье очень просто готовится и не требует лишних хлопот. Да и мыть после него всего ничего — одну миску для замешивания и ложку. Приготовьте к нему ароматный имбирный чай — и можно смаковать.