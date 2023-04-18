Мягкое шоколадное печенье из ничего: бюджетный рецепт без миксера

Просто смешайте все и отправьте в духовку

Если вы уже готовили простой шоколадный торт, обязательно попробуйте шоколадное печенье. Тем более что его можно легко и быстро приготовить буквально из ничего.

Просто смешайте все ингредиенты и отправьте в духовку. Даже миксер не понадобится. Единственное условие – все ингредиенты должны быть комнатной температуры, сообщает Styler.

Ингредиенты:

Яйцо — 1 шт

Соль — щепотка

Мука — 250 г

Сахар — 100 г

Растительное масло без запаха — 60 г

Вода — 50 г

Какао — 20 г

Ванильный сахар — 10 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Смешиваем вместе яйцо, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, воду и растительное масло. Отдельно смешиваем муку, разрыхлитель и какао. Сухие ингредиенты просеиваем вместе с жидкими ингредиентами. Все перемешиваем, чтобы получилось мягкое тесто. Руками формируем 20 шариков – это будущие печеньки. Выкладываем их на пергамент и немного прижимаем каждый шарик. Посыпаем все сахарной пудрой. Ставим противень в разогретую до 180 градусов духовку. Ориентировочное время приготовления – 15 минут.

Такое печенье очень просто готовится и не требует лишних хлопот. Да и мыть после него всего ничего — одну миску для замешивания и ложку. Приготовьте к нему ароматный имбирный чай — и можно смаковать.