М'яке шоколадне печиво "з нічого": бюджетний рецепт без міксера
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Просто змішайте все і відправте в духовку
Якщо ви вже готували простий шоколадний торт, обов’язково спробуйте шоколадне печиво. Тим паче, що його можна легко і швидко приготувати буквально з нічого.
Просто змішайте всі інгредієнти і відправте в духовку. Навіть міксер не знадобиться. Єдина умова — всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури, повідомляє Styler.
Інгредієнти:
- Яйце — 1 шт
- Сіль — дрібка
- Борошно — 250 г
- Цукор — 100 г
- Рослинна олія без запаху — 60 г
- Вода — 50 г
- Какао — 20 г
- Ванільний цукор — 10 г
- Розпушувач — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Змішуємо разом яйце, цукор, ванільний цукор, дрібку солі, воду і рослинну олію. Окремо змішуємо борошно, розпушувач і какао.
- Сухі інгредієнти просіюємо разом до рідких інгредієнтів. Все перемішуємо, щоб вийшло м'яке тісто.
- Руками формуємо 20 кульок — це майбутні печивка. Викладаємо їх на пергамент та трохи притискаємо кожну кульку. Посипаємо все цукровою пудрою.
- Ставимо деко в розігріту до 180 градусів духовку. Орієнтовний час приготування — 15 хвилин.
Таке печиво дуже просто готується і не потребує зайвого клопоту. Та й мити після нього одну миску для замішування і ложку. Приготуйте до нього духмяного імбирного чаю — і можна смакувати.