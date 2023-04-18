М'яке шоколадне печиво "з нічого": бюджетний рецепт без міксера

Просто змішайте все і відправте в духовку

Якщо ви вже готували простий шоколадний торт, обов’язково спробуйте шоколадне печиво. Тим паче, що його можна легко і швидко приготувати буквально з нічого.

Просто змішайте всі інгредієнти і відправте в духовку. Навіть міксер не знадобиться. Єдина умова — всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури, повідомляє Styler.

Інгредієнти:

Яйце — 1 шт

Сіль — дрібка

Борошно — 250 г

Цукор — 100 г

Рослинна олія без запаху — 60 г

Вода — 50 г

Какао — 20 г

Ванільний цукор — 10 г

Розпушувач — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Змішуємо разом яйце, цукор, ванільний цукор, дрібку солі, воду і рослинну олію. Окремо змішуємо борошно, розпушувач і какао. Сухі інгредієнти просіюємо разом до рідких інгредієнтів. Все перемішуємо, щоб вийшло м'яке тісто. Руками формуємо 20 кульок — це майбутні печивка. Викладаємо їх на пергамент та трохи притискаємо кожну кульку. Посипаємо все цукровою пудрою. Ставимо деко в розігріту до 180 градусів духовку. Орієнтовний час приготування — 15 хвилин.

Таке печиво дуже просто готується і не потребує зайвого клопоту. Та й мити після нього одну миску для замішування і ложку. Приготуйте до нього духмяного імбирного чаю — і можна смакувати.