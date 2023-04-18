Рус

М'яке шоколадне печиво "з нічого": бюджетний рецепт без міксера

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Печиво, що просто готується і навіть не потребує міксера
Печиво, що просто готується і навіть не потребує міксера. Фото styler.rbc.ua

Просто змішайте все і відправте в духовку

Якщо ви вже готували простий шоколадний торт, обов’язково спробуйте шоколадне печиво. Тим паче, що його можна легко і швидко приготувати буквально з нічого.

Просто змішайте всі інгредієнти і відправте в духовку. Навіть міксер не знадобиться. Єдина умова — всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури, повідомляє Styler.

Інгредієнти:

  • Яйце — 1 шт
  • Сіль — дрібка
  • Борошно — 250 г
  • Цукор — 100 г
  • Рослинна олія без запаху — 60 г
  • Вода — 50 г
  • Какао — 20 г
  • Ванільний цукор — 10 г
  • Розпушувач — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо разом яйце, цукор, ванільний цукор, дрібку солі, воду і рослинну олію. Окремо змішуємо борошно, розпушувач і какао.
  2. Сухі інгредієнти просіюємо разом до рідких інгредієнтів. Все перемішуємо, щоб вийшло м'яке тісто.
  3. Руками формуємо 20 кульок — це майбутні печивка. Викладаємо їх на пергамент та трохи притискаємо кожну кульку. Посипаємо все цукровою пудрою.
  4. Ставимо деко в розігріту до 180 градусів духовку. Орієнтовний час приготування — 15 хвилин.

Таке печиво дуже просто готується і не потребує зайвого клопоту. Та й мити після нього одну миску для замішування і ложку. Приготуйте до нього духмяного імбирного чаю — і можна смакувати.

Теги:
#Рецепт #Печиво #Десерт