Готовится просто, съедается быстро: рецепт бюджетной намазки из двух ингредиентов

Простой рецепт шикарной закуски

Даже такое простое блюдо, как бутерброд, можно сделать вкусным и оригинальным. Хрустящий кусочек свежего хлеба с пикантной намазкой – что может быть лучше?

Казалось бы, как можно приготовить вкусную и полезную намазку из свеклы? По рецепту Ukr.Media получится просто потрясающее блюдо. Готовится оно элементарно, но получается очень вкусно и полезно! Такую свекольную намазку можно готовить хоть на праздник, хоть каждый день – от него точно никто не откажется.

Как приготовить намазку из свеклы

Ингредиенты:

отварная или запеченная свекла — 1 шт.;

сырок плавленый — 100 гр.;

чеснок – 1 зубчик;

растительное нерафинированное масло – 1 ст. л.;

соль, черный перец по вкусу.

Способ приготовления:

Отварную или запеченную свеклу нарежьте на кусочки. К свекле добавьте нарезанный сыр, чеснок, нерафинированное масло, а также соль и перец по своему вкусу. Погружным блендером пробейте все ингредиенты до однородной текстуры. Поджарьте хлеб на сухой сковороде. Добавьте на хлеб немного намазки из свеклы – и самая вкусная закуска готова! Приятного аппетита.

Кстати, свеклу на салат можно почистить так, чтобы не испачкать руки. С лайфхаками "Телеграфа" и не скажешь, что вы готовили "свекольные" блюда.