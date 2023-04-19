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Готовится просто, съедается быстро: рецепт бюджетной намазки из двух ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Свекольная намазка - вкусное и полезное блюдо
Свекольная намазка - вкусное и полезное блюдо. Фото 1000.menu

Простой рецепт шикарной закуски

Даже такое простое блюдо, как бутерброд, можно сделать вкусным и оригинальным. Хрустящий кусочек свежего хлеба с пикантной намазкой – что может быть лучше?

Казалось бы, как можно приготовить вкусную и полезную намазку из свеклы? По рецепту Ukr.Media получится просто потрясающее блюдо. Готовится оно элементарно, но получается очень вкусно и полезно! Такую свекольную намазку можно готовить хоть на праздник, хоть каждый день – от него точно никто не откажется.

Как приготовить намазку из свеклы

Ингредиенты:

  • отварная или запеченная свекла — 1 шт.;
  • сырок плавленый — 100 гр.;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • растительное нерафинированное масло – 1 ст. л.;
  • соль, черный перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отварную или запеченную свеклу нарежьте на кусочки.
  2. К свекле добавьте нарезанный сыр, чеснок, нерафинированное масло, а также соль и перец по своему вкусу.
  3. Погружным блендером пробейте все ингредиенты до однородной текстуры.
  4. Поджарьте хлеб на сухой сковороде.
  5. Добавьте на хлеб немного намазки из свеклы – и самая вкусная закуска готова! Приятного аппетита.

Кстати, свеклу на салат можно почистить так, чтобы не испачкать руки. С лайфхаками "Телеграфа" и не скажешь, что вы готовили "свекольные" блюда.

Теги:
#Рецепт #Свекла #Плавленный сыр #Готовим дома #намазка