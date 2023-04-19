Готовится просто, съедается быстро: рецепт бюджетной намазки из двух ингредиентов
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Простой рецепт шикарной закуски
Даже такое простое блюдо, как бутерброд, можно сделать вкусным и оригинальным. Хрустящий кусочек свежего хлеба с пикантной намазкой – что может быть лучше?
Казалось бы, как можно приготовить вкусную и полезную намазку из свеклы? По рецепту Ukr.Media получится просто потрясающее блюдо. Готовится оно элементарно, но получается очень вкусно и полезно! Такую свекольную намазку можно готовить хоть на праздник, хоть каждый день – от него точно никто не откажется.
Как приготовить намазку из свеклы
Ингредиенты:
- отварная или запеченная свекла — 1 шт.;
- сырок плавленый — 100 гр.;
- чеснок – 1 зубчик;
- растительное нерафинированное масло – 1 ст. л.;
- соль, черный перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Отварную или запеченную свеклу нарежьте на кусочки.
- К свекле добавьте нарезанный сыр, чеснок, нерафинированное масло, а также соль и перец по своему вкусу.
- Погружным блендером пробейте все ингредиенты до однородной текстуры.
- Поджарьте хлеб на сухой сковороде.
- Добавьте на хлеб немного намазки из свеклы – и самая вкусная закуска готова! Приятного аппетита.
Кстати, свеклу на салат можно почистить так, чтобы не испачкать руки. С лайфхаками "Телеграфа" и не скажешь, что вы готовили "свекольные" блюда.