Готується просто, з’їдається швидко: рецепт бюджетної намазки із двох інгредієнтів

Простий рецепт шикарної закуски

Навіть таку просту страву, як бутерброд, можна зробити смачною та оригінальною. Хрумкий шматочок свіжого хліба з пікантною намазкою — що може бути краще?

Здавалося б, як можна приготувати смачну та корисну намазку з буряка? За рецептом Ukr.Media вийде просто чудова страва. Готується воно просто, але виходить дуже смачно і корисно! Таку бурякову намазку можна готувати хоч на свято, хоч щодня – від неї точно ніхто не відмовиться.

Як приготувати намазку з буряка

Інгредієнти:

відварений або запечений буряк — 1 шт.;

сирок плавлений — 100 гр.;

часник – 1 зубчик;

рослинна нерафінована олія – 1 ст. л.;

сіль, чорний перець за смаком.

Спосіб приготування:

Відварений або запечений буряк наріжте на шматочки. До буряків додайте нарізаний сир, часник, нерафіновану олію, а також сіль та перець на свій смак. Занурювальним блендером пробийте всі інгредієнти до однорідної текстури. Підсмажте хліб на сухій сковороді. Додайте на хліб трохи намазки з буряка – і найсмачніша закуска готова! Смачного.

До речі, буряк на салат можна почистити так, щоб не забруднити руки. З лайфхаками "Телеграфа" і не скажеш, що ви готували "бурякові" страви.