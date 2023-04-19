Готується просто, з’їдається швидко: рецепт бюджетної намазки із двох інгредієнтів
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Простий рецепт шикарної закуски
Навіть таку просту страву, як бутерброд, можна зробити смачною та оригінальною. Хрумкий шматочок свіжого хліба з пікантною намазкою — що може бути краще?
Здавалося б, як можна приготувати смачну та корисну намазку з буряка? За рецептом Ukr.Media вийде просто чудова страва. Готується воно просто, але виходить дуже смачно і корисно! Таку бурякову намазку можна готувати хоч на свято, хоч щодня – від неї точно ніхто не відмовиться.
Як приготувати намазку з буряка
Інгредієнти:
- відварений або запечений буряк — 1 шт.;
- сирок плавлений — 100 гр.;
- часник – 1 зубчик;
- рослинна нерафінована олія – 1 ст. л.;
- сіль, чорний перець за смаком.
Спосіб приготування:
- Відварений або запечений буряк наріжте на шматочки.
- До буряків додайте нарізаний сир, часник, нерафіновану олію, а також сіль та перець на свій смак.
- Занурювальним блендером пробийте всі інгредієнти до однорідної текстури.
- Підсмажте хліб на сухій сковороді.
- Додайте на хліб трохи намазки з буряка – і найсмачніша закуска готова! Смачного.
До речі, буряк на салат можна почистити так, щоб не забруднити руки. З лайфхаками "Телеграфа" і не скажеш, що ви готували "бурякові" страви.