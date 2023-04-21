Должна быть в каждом холодильнике: бюджетный рецепт удивительной закуски

Только единицы знают об этой закуске

Намазки на бутерброды – отдельная группа рецептов, которые всегда полезно иметь под рукой. Они отлично себя показывают и на праздничном столе, и в условиях, когда нужно быстро и вкусно перекусить. Если вы уже готовили бюджетную намазку из свеклы и сыра, попробуйте простой рецепт бутербродного сала.

Главред рассказывает о рецепте пасты из сала. Приготовите ее раз – и она будет в вашем доме всегда.

Ингредиенты:

Сало — 200 гр

Чеснок — 2 зубчика

Соль, красный перец

Способ приготовления:

Сало хорошо моем, обсушиваем от излишней влаги. Срезаем шкурку и режем небольшими кубиками. Это принципиальный момент — чем мельче они будут, тем нежнее получится намазка. Сало пропускаем через мясорубку, добавляем очищенный и пропущенный через пресс чеснок. Добавляем соль и перец и несколько капель масла. Все хорошо перемешиваем и тщательно проминаем вилкой. Масса должна быть однородной.

К такой пасте из сала можно при желании добавить зелень. Особенно вкусно будет, если выбрать для этого укроп, а самую намазку мазать не на обычный хлеб, а на греночку с чесноком.