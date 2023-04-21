Повинна бути в кожному холодильнику: бюджетний рецепт дивовижної закуски
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Тільки одиниці знають про цю закуску
Намазки на бутерброди — окрема група рецептів, які завжди корисно мати під рукою. Вони чудово себе показують і на святковому столі, і в умовах, коли треба швидко і смачно перекусити. Якщо ви вже готували бюджетну намазку з буряка та сиру, спробуйте найпростіший рецепт бутербродного сала.
Главред розповідає про рецепт пасти з сала. Приготуєте її раз — і вона буде у вашому домі завжди.
Інгредієнти:
- Сало — 200 гр
- Часник — 2 зубчики
- Сіль, червоний перець
Спосіб приготування:
- Сало добре миємо, обсушуємо від зайвої вологи. Зрізаємо шкірку і ріжемо невеликими кубиками. Чим дрібніші вони будуть, тим ніжнішою вийде намазка.
- Сало пропускаємо через м’ясорубку, додаємо чищений і пропущений через прес часник. Додаємо сіль та перець, а також декілька крапель олії. Все добре перемішуємо і проминаємо виделкою. Маса повинна бути однорідною.
До такої пасти з сала можна за бажання додати зелень. Особливо смачно буде, якщо обрати для цього кріп, а саму намазку мазати не на звичайний хліб, а на гріночки з часником.