Повинна бути в кожному холодильнику: бюджетний рецепт дивовижної закуски

Тільки одиниці знають про цю закуску

Намазки на бутерброди — окрема група рецептів, які завжди корисно мати під рукою. Вони чудово себе показують і на святковому столі, і в умовах, коли треба швидко і смачно перекусити. Якщо ви вже готували бюджетну намазку з буряка та сиру, спробуйте найпростіший рецепт бутербродного сала.

Главред розповідає про рецепт пасти з сала. Приготуєте її раз — і вона буде у вашому домі завжди.

Інгредієнти:

Сало — 200 гр

Часник — 2 зубчики

Сіль, червоний перець

Спосіб приготування:

Сало добре миємо, обсушуємо від зайвої вологи. Зрізаємо шкірку і ріжемо невеликими кубиками. Чим дрібніші вони будуть, тим ніжнішою вийде намазка. Сало пропускаємо через м’ясорубку, додаємо чищений і пропущений через прес часник. Додаємо сіль та перець, а також декілька крапель олії. Все добре перемішуємо і проминаємо виделкою. Маса повинна бути однорідною.

До такої пасти з сала можна за бажання додати зелень. Особливо смачно буде, якщо обрати для цього кріп, а саму намазку мазати не на звичайний хліб, а на гріночки з часником.