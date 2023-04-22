Три ингредиента и пять минут времени: рецепт потрясающих хрустящих палочек на завтрак
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Минимум ингредиентов — и вкуснятина готова
Завтрак – важный прием пищи, который нельзя пропускать. Необходимо, чтобы он был натуральным, питательным и вкусным. А если еще такой завтрак можно приготовить без лишней возни — цены ему нет.
Сегодня приготовим потрясающее блюдо - сладкие хрустящие палочки, напоминающие любимый хворост. Для его приготовления необходим минимум ингредиентов: кипяток, мука, немного соли, сахар и растительное масло для жарки. Всего несколько минут — и у вас целая тарелка хрустяшек. "Рецепты салатов" рекомендуют дополнить их сахарной пудрой, любимым джемом или растопленным шоколадом.
Как приготовить сладкие хрустящие палочки
Ингредиенты:
- кипяток — 200 мл;
- мука — 2.5 ст.л;
- соль — 1 ч.л;
- сахар — 1 ч.л;
- растительное масло — 150 мл.
Способ приготовления:
- В глубокой посуде соедините просеянную пшеничную муку, соль и сахарный песок. Аккуратно влейте в сухую смесь крутой кипяток.
- Перемешайте тесто ложкой. Когда оно немного остынет, замесите мягкое эластичное тесто.
- Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной 2-3 мм. Фигурным ножом разрежьте тесто на полоски толщиной 2-3 см и длиной около 10 см.
- Налейте в сковороду растительное масло. Опустите полоски теста в разогретое растительное масло.
- Обжаривайте хрустящие палочки на среднем огне до румяного оттенка с двух сторон.
- Готовый хворост выложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнее масло.
- Когда палочки остынут до комнатной температуры, украсьте их сахарной пудрой.
Подавайте хрустящие палочки с любимым чаем или вкусным кофе.