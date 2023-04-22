Три інгредієнти і п’ять хвилин часу: рецепт приголомшливих паличок на сніданок

Мінімум інгредієнтів — і смакота готова

Сніданок — важливий прийом їжі, який не можна пропускати. Необхідно, щоб він був натуральним, поживним та смачним. А якщо ще такий сніданок можна приготувати без зайвої метушні — ціни йому нема.

Сьогодні приготуємо чудову страву — солодкі хрусткі палички, що нагадують улюблений хмиз. Для її приготування необхідний мінімум інгредієнтів: окріп, борошно, трохи солі, цукор та олія для смаження. Усього кілька хвилин — і у вас ціла тарілка хрусток. "Рецепти салатів" рекомендують доповнити їх цукровою пудрою, улюбленим джемом чи розтопленим шоколадом.

Як приготувати солодкі хрусткі палички

Інгредієнти:

окріп – 200 мл;

борошно — 2.5 ст.л;

сіль — 1 ч.л;

цукор — 1 ч.л;

рослинна олія — 150 мл.

Спосіб приготування:

У глибокому посуді з’єднайте просіяне пшеничне борошно, сіль і цукровий пісок. Акуратно влийте в суху суміш окріп. Перемішайте ложкою тісто. Коли воно трохи охолоне, замісіть м’яке еластичне тісто. Розкотіть тісто прямокутний пласт товщиною 2-3 мм. Фігурним ножем розріжте тісто на смужки завтовшки 2-3 см і завдовжки близько 10 см. Налийте в сковороду олію. Опустіть смужки тіста в розігріту олію. Обсмажуйте хрумкі палички на середньому вогні до рум’яного відтінку з двох сторін. Готовий хмиз викладіть на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб прибрати зайву олію. Коли палички охолонуть до кімнатної температури, прикрасьте цукровою пудрою.

Подавайте хрусткі палички з улюбленим чаєм або смачною кавою.