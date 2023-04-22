Три інгредієнти і п’ять хвилин часу: рецепт приголомшливих паличок на сніданок
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Мінімум інгредієнтів — і смакота готова
Сніданок — важливий прийом їжі, який не можна пропускати. Необхідно, щоб він був натуральним, поживним та смачним. А якщо ще такий сніданок можна приготувати без зайвої метушні — ціни йому нема.
Сьогодні приготуємо чудову страву — солодкі хрусткі палички, що нагадують улюблений хмиз. Для її приготування необхідний мінімум інгредієнтів: окріп, борошно, трохи солі, цукор та олія для смаження. Усього кілька хвилин — і у вас ціла тарілка хрусток. "Рецепти салатів" рекомендують доповнити їх цукровою пудрою, улюбленим джемом чи розтопленим шоколадом.
Як приготувати солодкі хрусткі палички
Інгредієнти:
- окріп – 200 мл;
- борошно — 2.5 ст.л;
- сіль — 1 ч.л;
- цукор — 1 ч.л;
- рослинна олія — 150 мл.
Спосіб приготування:
- У глибокому посуді з’єднайте просіяне пшеничне борошно, сіль і цукровий пісок. Акуратно влийте в суху суміш окріп.
- Перемішайте ложкою тісто. Коли воно трохи охолоне, замісіть м’яке еластичне тісто.
- Розкотіть тісто прямокутний пласт товщиною 2-3 мм. Фігурним ножем розріжте тісто на смужки завтовшки 2-3 см і завдовжки близько 10 см.
- Налийте в сковороду олію. Опустіть смужки тіста в розігріту олію.
- Обсмажуйте хрумкі палички на середньому вогні до рум’яного відтінку з двох сторін.
- Готовий хмиз викладіть на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб прибрати зайву олію.
- Коли палички охолонуть до кімнатної температури, прикрасьте цукровою пудрою.
Подавайте хрусткі палички з улюбленим чаєм або смачною кавою.