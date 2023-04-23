Завтрак быстро исчезнет с тарелок: рецепт горячих бутербродов "Шахматная доска"

Потрясающее решение для перекуса

Горячие бутерброды — вкусная быстрая закуска, которую можно приготовить в духовке, на сковороде или даже в микроволновке. Какого только разнообразия здесь не встретишь: с рыбой, с колбасой, с овощами, ну и конечно же горячие бутерброды с сыром.

Сегодня мы приготовим бутерброды в виде шахматной доски. Такая несложная в приготовлении закуска по рецепту "Главреда" понравится и взрослым, и детям.

Как приготовить бутерброды "Шахматная доска"

Ингредиенты:

хлеб;

твердый сыр;

маслины;

ветчина;

сливочное масло;

морковь.

Способ приготовления:

Отрежьте толстый кусок хлеба и вырежьте из него часть мякиша так, чтобы осталось дно. Подсушите хлеб на сковороде. Небольшим кусочком смажьте бортики и дно кусочка Потрите сыр на крупной терке — чем больше твердого сыра будет в хлебе, тем вкуснее получиться бутерброд. Сделайте из очищенной моркови тоненькие полоски. Сформируйте из них поля вашей шахматной доски, положив их вдоль и в поперек. Порежьте ветчину крупными кубиками и достаньте оливки из жидкости. Положите ветчину и оливки на бутерброды с сыром. Разогрейте сковороду, положите на нее закуску и накройте крышкой. Готовьте блюдо на маленьком огне. Закуска будет готова, когда сыр полностью расплавится. Оригинальные горячие бутерброды на стол нужно подавать прямо со сковороды.

Захочется разнообразия — можно приготовить потрясающие шпроты в яйце. Быстрая закуска сразит вас наповал.