Завтрак быстро исчезнет с тарелок: рецепт горячих бутербродов "Шахматная доска"
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Потрясающее решение для перекуса
Горячие бутерброды — вкусная быстрая закуска, которую можно приготовить в духовке, на сковороде или даже в микроволновке. Какого только разнообразия здесь не встретишь: с рыбой, с колбасой, с овощами, ну и конечно же горячие бутерброды с сыром.
Сегодня мы приготовим бутерброды в виде шахматной доски. Такая несложная в приготовлении закуска по рецепту "Главреда" понравится и взрослым, и детям.
Как приготовить бутерброды "Шахматная доска"
Ингредиенты:
- хлеб;
- твердый сыр;
- маслины;
- ветчина;
- сливочное масло;
- морковь.
Способ приготовления:
- Отрежьте толстый кусок хлеба и вырежьте из него часть мякиша так, чтобы осталось дно. Подсушите хлеб на сковороде.
- Небольшим кусочком смажьте бортики и дно кусочка
- Потрите сыр на крупной терке — чем больше твердого сыра будет в хлебе, тем вкуснее получиться бутерброд.
- Сделайте из очищенной моркови тоненькие полоски. Сформируйте из них поля вашей шахматной доски, положив их вдоль и в поперек.
- Порежьте ветчину крупными кубиками и достаньте оливки из жидкости. Положите ветчину и оливки на бутерброды с сыром.
- Разогрейте сковороду, положите на нее закуску и накройте крышкой. Готовьте блюдо на маленьком огне.
- Закуска будет готова, когда сыр полностью расплавится. Оригинальные горячие бутерброды на стол нужно подавать прямо со сковороды.
Захочется разнообразия — можно приготовить потрясающие шпроты в яйце. Быстрая закуска сразит вас наповал.