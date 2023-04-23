Сніданок швидко зникне з тарілок: рецепт гарячих бутербродів "Шахова дошка"

Приголомшливе рішення для перекушування

Гарячі бутерброди — смачна швидка закуска, яку можна приготувати в духовці, на сковороді або навіть у мікрохвильовій печі. Якої тільки різноманітності тут не зустрінеш: з рибою, з ковбасою, з овочами, і гарячі бутерброди з сиром.

Сьогодні ми приготуємо бутерброди у вигляді шахівниці. Така нескладна у приготуванні закуска за рецептом "Главреда" сподобається і дорослим, і дітям.

Як приготувати бутерброди "Шахова дошка"

Інгредієнти:

хліб;

твердий сир;

маслини;

шинка;

вершкове масло;

морква.

Спосіб приготування:

Відріжте товстий шматок хліба і виріжте частину м’якуша так, щоб залишилося дно. Підсушити хліб на сковороді. Невеликим шматочком змастіть бортики та дно шматочка Потріть сир на великій тертці — чим більше твердого сиру буде в хлібі, тим смачнішим буде бутерброд. Зробіть із очищеної моркви тоненькі смужки. Сформуйте з них поля вашої шахівниці, поклавши їх вздовж і впоперек. Поріжте шинку великими кубиками та дістаньте оливки з рідини. Покладіть шинку та оливки на бутерброди з сиром. Розігрійте сковороду, покладіть на неї закуску та накрийте кришкою. Готуйте на маленькому вогні. Закуска буде готовою, коли сир повністю розплавиться. Оригінальні гарячі бутерброди на стіл потрібно подавати прямо зі сковороди.

Захочеться різноманітності — можна приготувати чудові шпроти в яйці. Швидка закуска вразить вас наповал.