Сніданок швидко зникне з тарілок: рецепт гарячих бутербродів "Шахова дошка"
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Приголомшливе рішення для перекушування
Гарячі бутерброди — смачна швидка закуска, яку можна приготувати в духовці, на сковороді або навіть у мікрохвильовій печі. Якої тільки різноманітності тут не зустрінеш: з рибою, з ковбасою, з овочами, і гарячі бутерброди з сиром.
Сьогодні ми приготуємо бутерброди у вигляді шахівниці. Така нескладна у приготуванні закуска за рецептом "Главреда" сподобається і дорослим, і дітям.
Як приготувати бутерброди "Шахова дошка"
Інгредієнти:
- хліб;
- твердий сир;
- маслини;
- шинка;
- вершкове масло;
- морква.
Спосіб приготування:
- Відріжте товстий шматок хліба і виріжте частину м’якуша так, щоб залишилося дно. Підсушити хліб на сковороді.
- Невеликим шматочком змастіть бортики та дно шматочка
- Потріть сир на великій тертці — чим більше твердого сиру буде в хлібі, тим смачнішим буде бутерброд.
- Зробіть із очищеної моркви тоненькі смужки. Сформуйте з них поля вашої шахівниці, поклавши їх вздовж і впоперек.
- Поріжте шинку великими кубиками та дістаньте оливки з рідини. Покладіть шинку та оливки на бутерброди з сиром.
- Розігрійте сковороду, покладіть на неї закуску та накрийте кришкою. Готуйте на маленькому вогні.
- Закуска буде готовою, коли сир повністю розплавиться. Оригінальні гарячі бутерброди на стіл потрібно подавати прямо зі сковороди.
Захочеться різноманітності — можна приготувати чудові шпроти в яйці. Швидка закуска вразить вас наповал.