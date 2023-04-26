Такие крылышки разлетятся за секунду: рецепт в медовом маринаде

Попробуйте — и не пожалеете!

Куриные крылышки – наиболее обделенная мясом часть птицы, но они считаются деликатесом. А если подобрать правильный маринад, соус и тепловую обработку, то такая вкусность с легкостью даст фору окорочкам и комкам. Именно поэтому это одно из самых популярных блюд для приготовления в духовке, а летом – на мангале.

Именно такое "шашлыкоконкуретное" блюдо мы сегодня приготовим по рецепту Сook.net.ua – куриные крылышки на мангале в медовом маринаде. Бюджетное и быстрое блюдо любят все без исключения

Как приготовить куриные крылышки на мангале в медовом маринаде

Ингредиенты:

крылья – 15 шт.;

томатная паста — 100 г;

мед – 2 ст. л.;

соль – 0,5 ч. л.;

перец молотый – щепотка.

Способ приготовления:

Крыльца промойте и тщательно просушите. Все специи смешайте до однородной массы. Мясо намажьте полученной смесью, сложите в пакет и оставьте в соусе в час при комнатной температуре. Крылья выложите на решетку, сверху плотно прижмите второй решеткой и отправьте на раскаленный уголь на полчаса. Периодически переворачивайте их, чтобы они равномерно пропеклись со всех сторон. По желанию готовые крылья обваляйте в кунжутных семенах.

Благодаря одному лайфхаку вы сможете определить настоящее мясо от "химии". Полминуты времени — и вы уверены в качестве продукта.