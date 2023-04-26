Такие крылышки разлетятся за секунду: рецепт в медовом маринаде
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Попробуйте — и не пожалеете!
Куриные крылышки – наиболее обделенная мясом часть птицы, но они считаются деликатесом. А если подобрать правильный маринад, соус и тепловую обработку, то такая вкусность с легкостью даст фору окорочкам и комкам. Именно поэтому это одно из самых популярных блюд для приготовления в духовке, а летом – на мангале.
Именно такое "шашлыкоконкуретное" блюдо мы сегодня приготовим по рецепту Сook.net.ua – куриные крылышки на мангале в медовом маринаде. Бюджетное и быстрое блюдо любят все без исключения
Как приготовить куриные крылышки на мангале в медовом маринаде
Ингредиенты:
- крылья – 15 шт.;
- томатная паста — 100 г;
- мед – 2 ст. л.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- перец молотый – щепотка.
Способ приготовления:
- Крыльца промойте и тщательно просушите.
- Все специи смешайте до однородной массы.
- Мясо намажьте полученной смесью, сложите в пакет и оставьте в соусе в час при комнатной температуре.
- Крылья выложите на решетку, сверху плотно прижмите второй решеткой и отправьте на раскаленный уголь на полчаса. Периодически переворачивайте их, чтобы они равномерно пропеклись со всех сторон.
- По желанию готовые крылья обваляйте в кунжутных семенах.
Благодаря одному лайфхаку вы сможете определить настоящее мясо от "химии". Полминуты времени — и вы уверены в качестве продукта.