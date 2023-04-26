Как за 10 минут превратить курицу в хрустящую закуску: рецепт невероятных куриных стрипсов
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Куриные стрипсы – это нежные кусочки куриного филе, аккуратно нарезанные небольшими полосками. Такая закуска с хрустящей корочкой снаружи и нежным мясом внутри готовится просто и быстро, поэтому с процессом приготовления справится даже неопытный кулинар.
Такая закуска по рецепту Kolizhanka просто тает во рту. Она делается просто и быстро, потому с процессом приготовления справится даже неопытный кулинар. Хрустяшка прекрасно подходит для сытного обеда, ужина или праздничного стола.
Как приготовить куриные стрипсы
Ингредиенты:
- филе куриное – 500 гр.;
- мука – 100 гр.;
- сухари панировочные – 150 гр.;
- яйца – 2 шт.;
- приправы, соль – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Промытое филе режем полосками.
- Мясо солим, перчим и перемешиваем.
- Перчим панировочные сухари.
- Пшеничную муку просеиваем через сито.
- В пиале вилкой взбиваем яйца.
- Куриные полоски погружаем в муку, а затем в яйцо и сухари.
- Противень выстилаем пекарской бумагой, кладем мясо и готовим его в духовом шкафу 15-20 минут при 200 градусах.
Подавать куриные стрипсы нужно горячими с любимым соусом. Вас за уши не оттянешь от такого блюда!