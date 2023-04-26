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Как за 10 минут превратить курицу в хрустящую закуску: рецепт невероятных куриных стрипсов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Блюдо, от которого вряд ли кто-то откажется - куриные стрипсы
Блюдо, от которого вряд ли кто-то откажется - куриные стрипсы. Фото kolizhanka.com.ua

Попробуйте — и вы не пожалеете!

Куриные стрипсы – это нежные кусочки куриного филе, аккуратно нарезанные небольшими полосками. Такая закуска с хрустящей корочкой снаружи и нежным мясом внутри готовится просто и быстро, поэтому с процессом приготовления справится даже неопытный кулинар.

Такая закуска по рецепту Kolizhanka просто тает во рту. Она делается просто и быстро, потому с процессом приготовления справится даже неопытный кулинар. Хрустяшка прекрасно подходит для сытного обеда, ужина или праздничного стола.

Как приготовить куриные стрипсы

Ингредиенты:

  • филе куриное – 500 гр.;
  • мука – 100 гр.;
  • сухари панировочные – 150 гр.;
  • яйца – 2 шт.;
  • приправы, соль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Промытое филе режем полосками.
  2. Мясо солим, перчим и перемешиваем.
  3. Перчим панировочные сухари.
  4. Пшеничную муку просеиваем через сито.
  5. В пиале вилкой взбиваем яйца.
  6. Куриные полоски погружаем в муку, а затем в яйцо и сухари.
  7. Противень выстилаем пекарской бумагой, кладем мясо и готовим его в духовом шкафу 15-20 минут при 200 градусах.

Подавать куриные стрипсы нужно горячими с любимым соусом. Вас за уши не оттянешь от такого блюда!

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#Рецепт #Куриное филе #Готовим дома