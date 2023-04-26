Как за 10 минут превратить курицу в хрустящую закуску: рецепт невероятных куриных стрипсов

Попробуйте — и вы не пожалеете!

Куриные стрипсы – это нежные кусочки куриного филе, аккуратно нарезанные небольшими полосками. Такая закуска с хрустящей корочкой снаружи и нежным мясом внутри готовится просто и быстро, поэтому с процессом приготовления справится даже неопытный кулинар.

Такая закуска по рецепту Kolizhanka просто тает во рту. Она делается просто и быстро, потому с процессом приготовления справится даже неопытный кулинар. Хрустяшка прекрасно подходит для сытного обеда, ужина или праздничного стола.

Как приготовить куриные стрипсы

Ингредиенты:

филе куриное – 500 гр.;

мука – 100 гр.;

сухари панировочные – 150 гр.;

яйца – 2 шт.;

приправы, соль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Промытое филе режем полосками. Мясо солим, перчим и перемешиваем. Перчим панировочные сухари. Пшеничную муку просеиваем через сито. В пиале вилкой взбиваем яйца. Куриные полоски погружаем в муку, а затем в яйцо и сухари. Противень выстилаем пекарской бумагой, кладем мясо и готовим его в духовом шкафу 15-20 минут при 200 градусах.

Подавать куриные стрипсы нужно горячими с любимым соусом. Вас за уши не оттянешь от такого блюда!