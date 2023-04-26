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Як за 10 хвилин перетворити курку на хрумку закуску: рецепт неймовірних курячих стріпсів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Страва, від якої навряд чи хтось відмовиться — курячі стріпси
Страва, від якої навряд чи хтось відмовиться — курячі стріпси. Фото kolizhanka.com.ua

Спробуйте — і ви не пошкодуєте!

Курячі стріпси – це ніжні шматочки курячого філе, акуратно нарізані невеликими смужками. Така закуска з хрусткою скоринкою зовні та ніжним м’ясом усередині готується просто і швидко, тому з процесом приготування впорається навіть недосвідчений кулінар.

Така закуска за рецептом Kolizhanka просто тане у роті. Вона робиться просто і швидко, тому з процесом приготування впорається навіть недосвідчений кулінар. Хрустинка чудово підходить для ситного обіду, вечері або святкового столу.

Як приготувати курячі стріпси

Інгредієнти:

  • філе куряче — 500 гр.;
  • борошно — 100 гр.;
  • сухарі панірувальні — 150 гр.;
  • яйця – 2 шт.;
  • приправи, сіль – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Промите філе ріжемо смужками.
  2. М’ясо солимо, перчимо і перемішуємо.
  3. Перчимо панірувальні сухарі.
  4. Пшеничне борошно просіюємо через сито.
  5. У піалі виделкою збиваємо яйця.
  6. Курячі смужки занурюємо в борошно, а потім у яйце та сухарі.
  7. Деко вистилаємо пекарським папером, кладемо м’ясо і готуємо його в духовці 15-20 хвилин при 200 градусах.

Подавати курячі стріпси потрібно гарячими з улюбленим соусом. Вас за вуха не відтягнеш від такої страви!

Теги:
#Рецепт #Куряче філе #Готуємо вдома