Як за 10 хвилин перетворити курку на хрумку закуску: рецепт неймовірних курячих стріпсів

Спробуйте — і ви не пошкодуєте!

Курячі стріпси – це ніжні шматочки курячого філе, акуратно нарізані невеликими смужками. Така закуска з хрусткою скоринкою зовні та ніжним м’ясом усередині готується просто і швидко, тому з процесом приготування впорається навіть недосвідчений кулінар.

Така закуска за рецептом Kolizhanka просто тане у роті. Вона робиться просто і швидко, тому з процесом приготування впорається навіть недосвідчений кулінар. Хрустинка чудово підходить для ситного обіду, вечері або святкового столу.

Як приготувати курячі стріпси

Інгредієнти:

філе куряче — 500 гр.;

борошно — 100 гр.;

сухарі панірувальні — 150 гр.;

яйця – 2 шт.;

приправи, сіль – на свій смак.

Спосіб приготування:

Промите філе ріжемо смужками. М’ясо солимо, перчимо і перемішуємо. Перчимо панірувальні сухарі. Пшеничне борошно просіюємо через сито. У піалі виделкою збиваємо яйця. Курячі смужки занурюємо в борошно, а потім у яйце та сухарі. Деко вистилаємо пекарським папером, кладемо м’ясо і готуємо його в духовці 15-20 хвилин при 200 градусах.

Подавати курячі стріпси потрібно гарячими з улюбленим соусом. Вас за вуха не відтягнеш від такої страви!