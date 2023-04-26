Як за 10 хвилин перетворити курку на хрумку закуску: рецепт неймовірних курячих стріпсів
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Спробуйте — і ви не пошкодуєте!
Курячі стріпси – це ніжні шматочки курячого філе, акуратно нарізані невеликими смужками. Така закуска з хрусткою скоринкою зовні та ніжним м’ясом усередині готується просто і швидко, тому з процесом приготування впорається навіть недосвідчений кулінар.
Така закуска за рецептом Kolizhanka просто тане у роті. Вона робиться просто і швидко, тому з процесом приготування впорається навіть недосвідчений кулінар. Хрустинка чудово підходить для ситного обіду, вечері або святкового столу.
Як приготувати курячі стріпси
Інгредієнти:
- філе куряче — 500 гр.;
- борошно — 100 гр.;
- сухарі панірувальні — 150 гр.;
- яйця – 2 шт.;
- приправи, сіль – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Промите філе ріжемо смужками.
- М’ясо солимо, перчимо і перемішуємо.
- Перчимо панірувальні сухарі.
- Пшеничне борошно просіюємо через сито.
- У піалі виделкою збиваємо яйця.
- Курячі смужки занурюємо в борошно, а потім у яйце та сухарі.
- Деко вистилаємо пекарським папером, кладемо м’ясо і готуємо його в духовці 15-20 хвилин при 200 градусах.
Подавати курячі стріпси потрібно гарячими з улюбленим соусом. Вас за вуха не відтягнеш від такої страви!