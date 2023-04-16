Ідеальний варіант недорогої вечері: рецепт фаршированого курячого філе

Пару рухів руки — і приголомшлива вечеря готова

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом курячого філе із соковитою начинкою. Він сподобається всім — і любителям здорового харчування, і любителям смачно поїсти. Курка, фарширована сиром у духовці, гарна не тільки на вечерю, адже ароматна сирна начинка та соковите куряче філе робить її чудовою святковою стравою!

Рrostoway розповідає, що страва формується за принципом віяла, тому кожен сантиметр має насичений смак та аромат. Філе виходить дуже насиченим та апетитним, а подавати його потрібно просто із салатом.

Як приготувати куряче філе

Інгредієнти

куряче філе — 2 шт.;

помідори — 1-2 шт.;

соєвий соус – 2 ст.л.;

олія – 1 ст.л.;

паприка – 0,5 ч. л.;

часник — 2 зубки;

приправа для курки;

сир моцарела.

Спосіб приготування:

На курячому філе зробіть кілька поперечних розрізів, але з кінця. Але не ріжте м’ясо до кінця — в ці розрізи вставлятимемо начинку. У мисці змішайте соєвий соус, олію, паприку, приправу для курки, часник. Ретельно перемішайте. Покладіть філе на кілька хвилин у соус. Ретельно обмокніть з усіх боків, щоб соус потрапив у розрізи. Філе викладіть на пергамент. У розрізи вкладіть кружечки помідорів та моцарели. Змастіть філе із начинкою залишками соусу. Випікайте курку за температури 200 градусів протягом 20 хвилин. Вечеря готова, можна куштувати.

До речі, якщо ви не хочете взагалі стояти на кухні, пропонуємо вам варіант "ледачої вечері". У таку страву ви точно закохаєтеся.