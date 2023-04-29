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Без лишней возни и дорогих продуктов: рецепт потрясающих горячих бутербродов с грибами

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Сытные и бюджетные горячие бутерброды
Сытные и бюджетные горячие бутерброды. Фото 1000.menu

Отличное блюдо на скорую руку

Горячие бутерброды – это идеальная закуска на все случаи жизни. Такая закуска отлично подойдет на завтрак, станет отличным дополнением к ужину и выручат хозяев в случае неожиданного прихода гостей.

Сегодня предлагаем приготовить такие бутерброды с грибами и колбасой. По рецептам "Бабушкиных рецептов" они готовятся очень быстро, получаются вкусными и сытными.

Как приготовить горячие бутерброды с грибами

Ингредиенты:

  • грибы – 200 г;
  • соль – ⅓ ч. л.;
  • колбаса – 150 г;
  • батон – 1,5 шт.;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • яйцо куриное – 1 шт.;
  • сыр твердый – 50 г;
  • картофель – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Грибы нужно очистить, порезать и пожарить на сковороде с растительным маслом до полного испарения жидкости.
  2. Колбасу и лук нужно нарезать на маленькие кубики, творог и очищенный картофель измельчить на мелкой терке.
  3. Соедините в одной таре грибы, колбасу, лук, творог и картофель с яйцом, перемешайте.
  4. Нарезать батон на небольшие ломтики, посолить и выложить по столовой ложке на ломтик.
  5. Выложить бутерброды начинкой вниз на горячую сковороду и пожарить несколько минут на среднем огне до румяного состояния.

Если надоели горячие бутерброды, можно приготовить потрясающую крабовую намазку. По рецепту "Телеграф" за пару минут у вас получится вкуснейшее блюдо.

Теги:
#Рецепт #Грибы #Бутерброд #Готовим дома