Без лишней возни и дорогих продуктов: рецепт потрясающих горячих бутербродов с грибами
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Отличное блюдо на скорую руку
Горячие бутерброды – это идеальная закуска на все случаи жизни. Такая закуска отлично подойдет на завтрак, станет отличным дополнением к ужину и выручат хозяев в случае неожиданного прихода гостей.
Сегодня предлагаем приготовить такие бутерброды с грибами и колбасой. По рецептам "Бабушкиных рецептов" они готовятся очень быстро, получаются вкусными и сытными.
Как приготовить горячие бутерброды с грибами
Ингредиенты:
- грибы – 200 г;
- соль – ⅓ ч. л.;
- колбаса – 150 г;
- батон – 1,5 шт.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- яйцо куриное – 1 шт.;
- сыр твердый – 50 г;
- картофель – 1 шт.
Способ приготовления:
- Грибы нужно очистить, порезать и пожарить на сковороде с растительным маслом до полного испарения жидкости.
- Колбасу и лук нужно нарезать на маленькие кубики, творог и очищенный картофель измельчить на мелкой терке.
- Соедините в одной таре грибы, колбасу, лук, творог и картофель с яйцом, перемешайте.
- Нарезать батон на небольшие ломтики, посолить и выложить по столовой ложке на ломтик.
- Выложить бутерброды начинкой вниз на горячую сковороду и пожарить несколько минут на среднем огне до румяного состояния.
Если надоели горячие бутерброды, можно приготовить потрясающую крабовую намазку. По рецепту "Телеграф" за пару минут у вас получится вкуснейшее блюдо.