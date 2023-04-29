Без зайвої метушні та дорогих продуктів: рецепт приголомшливих гарячих бутербродів з грибами

Чудова страва на швидку руку

Гарячі бутерброди — це ідеальна закуска на всі випадки життя. Така закуска чудово підійде на сніданок, стане чудовим доповненням до вечері та виручать господарів у разі несподіваного приходу гостей.

Сьогодні пропонуємо приготувати такі бутерброди з грибами та ковбасою. За рецептами "Бабусиних рецептів" вони готуються дуже швидко, виходять смачними та ситними.

Як приготувати гарячі бутерброди з грибами

Інгредієнти:

гриби – 200 г;

сіль — ⅓ ч. л.;

ковбаса – 150 г;

батон — 1,5 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

яйце куряче — 1 шт.;

сир твердий – 50 г;

картопля – 1 шт.

Спосіб приготування:

Гриби потрібно очистити, порізати та посмажити на сковороді з олією до повного випаровування рідини. Ковбасу та цибулю потрібно нарізати на маленькі кубики, сир і очищену картоплю подрібнити на дрібній тертці. З’єднайте в одній тарі гриби, ковбасу, цибулю, сир і картоплю з яйцем, перемішайте. Нарізати батон на невеликі скибочки, посолити та викласти по столовій ложці на скибочку. Викласти бутерброди начинкою до гарячої сковороди та посмажити кілька хвилин на середньому вогні до рум’яного стану.

Якщо набридли гарячі бутерброди, можна приготувати приголомшливу крабову намазку. За рецептом "Телеграф" за пару хвилин у вас вийде найсмачніша страва.