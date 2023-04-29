Лакомства, знакомые с детства: готовим хрустящие вергуны в сахарной пудре по бабушкиному рецепту
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Они получаются очень вкусными, но и очень дешевыми
Хрустящие, сладкие и любимые: вергуны — украинское лакомство, знакомые нам всем с детства, просто как орешки со сгущенкой.
Они готовятся легко и из доступных продуктов. Рецептом поделились на портале "Советница".
Ингредиенты:
- 1 среднее яйцо
- 3 желтка
- 40 г сахара
- 50 г сливочного масла
- четверть чайной ложки соды
- щепотка соли
- 1 столовая ложка уксуса (9%)
- 80 г сметаны (20%)
- 300 г муки
- масло (для фритюра)
- сахарная пудра
Способ приготовления:
- В 250 г муки добавляем соду. Выкладываем кубики холодного масла, перетираем на крошку. Добавляем сахар, соль, яйцо, желтки, сметану и уксус. Замешиваем тесто, постепенно подмешивая еще около 50 г муки. В результате тесто не должно прилипнуть к рукам. Выложить в пакет и оставить в холодильнике на 1 час.
- Ставим разогреваться глубокую сковороду, наполненную растительным маслом. Стол немного присыпаем мукой. Делим тесто пополам, раскатываем тонко (2-3 мм) на прямоугольник.
- Нарезаем на полоски 3х7 см. По центру полосок делаем надрез. Чтобы сформировать вергуны, выворачиваем заготовку через прорезанное отверстие.
- Окунаем поочередно вергуны в масло. Как только одна сторона подрумянится, переворачиваем на другую. Готовые выкладываем на бумажное полотенце.
Немного остывшие вергуны перекладываем на тарелку и присыпаем сахарной пудрой. Этот рецепт очень похож на невероятный и ностальгический крымский хворост, хотя есть и отличия.