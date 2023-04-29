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Лакомства, знакомые с детства: готовим хрустящие вергуны в сахарной пудре по бабушкиному рецепту

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Миска таких вкусностей разлетается мгновенно
Миска таких вкусностей разлетается мгновенно. Фото kulinario.me

Они получаются очень вкусными, но и очень дешевыми

Хрустящие, сладкие и любимые: вергуны — украинское лакомство, знакомые нам всем с детства, просто как орешки со сгущенкой.

Они готовятся легко и из доступных продуктов. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

  • 1 среднее яйцо
  • 3 желтка
  • 40 г сахара
  • 50 г сливочного масла
  • четверть чайной ложки соды
  • щепотка соли
  • 1 столовая ложка уксуса (9%)
  • 80 г сметаны (20%)
  • 300 г муки
  • масло (для фритюра)
  • сахарная пудра

Способ приготовления:

  1. В 250 г муки добавляем соду. Выкладываем кубики холодного масла, перетираем на крошку. Добавляем сахар, соль, яйцо, желтки, сметану и уксус. Замешиваем тесто, постепенно подмешивая еще около 50 г муки. В результате тесто не должно прилипнуть к рукам. Выложить в пакет и оставить в холодильнике на 1 час.
  2. Ставим разогреваться глубокую сковороду, наполненную растительным маслом. Стол немного присыпаем мукой. Делим тесто пополам, раскатываем тонко (2-3 мм) на прямоугольник.
  3. Нарезаем на полоски 3х7 см. По центру полосок делаем надрез. Чтобы сформировать вергуны, выворачиваем заготовку через прорезанное отверстие.
  4. Окунаем поочередно вергуны в масло. Как только одна сторона подрумянится, переворачиваем на другую. Готовые выкладываем на бумажное полотенце.

Немного остывшие вергуны перекладываем на тарелку и присыпаем сахарной пудрой. Этот рецепт очень похож на невероятный и ностальгический крымский хворост, хотя есть и отличия.

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#Рецепт #Десерт #Тесто