Лакомства, знакомые с детства: готовим хрустящие вергуны в сахарной пудре по бабушкиному рецепту

Они получаются очень вкусными, но и очень дешевыми

Хрустящие, сладкие и любимые: вергуны — украинское лакомство, знакомые нам всем с детства, просто как орешки со сгущенкой.

Они готовятся легко и из доступных продуктов. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

1 среднее яйцо

3 желтка

40 г сахара

50 г сливочного масла

четверть чайной ложки соды

щепотка соли

1 столовая ложка уксуса (9%)

80 г сметаны (20%)

300 г муки

масло (для фритюра)

сахарная пудра

Способ приготовления:

В 250 г муки добавляем соду. Выкладываем кубики холодного масла, перетираем на крошку. Добавляем сахар, соль, яйцо, желтки, сметану и уксус. Замешиваем тесто, постепенно подмешивая еще около 50 г муки. В результате тесто не должно прилипнуть к рукам. Выложить в пакет и оставить в холодильнике на 1 час. Ставим разогреваться глубокую сковороду, наполненную растительным маслом. Стол немного присыпаем мукой. Делим тесто пополам, раскатываем тонко (2-3 мм) на прямоугольник. Нарезаем на полоски 3х7 см. По центру полосок делаем надрез. Чтобы сформировать вергуны, выворачиваем заготовку через прорезанное отверстие. Окунаем поочередно вергуны в масло. Как только одна сторона подрумянится, переворачиваем на другую. Готовые выкладываем на бумажное полотенце.

Немного остывшие вергуны перекладываем на тарелку и присыпаем сахарной пудрой. Этот рецепт очень похож на невероятный и ностальгический крымский хворост, хотя есть и отличия.