Вкус детства: хрустящий крымский хворост как с ялтинского пляжа

Этот десерт о ностальгии по украинскому Крыму

Крымский хворост, или "пляжная пахлава", ассоциируется с морем, солнцем, отдыхом и хорошим настроением. И с украинским Крымом, где большинство из нас отдыхали в детстве. В тесте нет яиц, зато есть минеральная вода, просто как в советах, чем заменить яйца в выпечке.

Эти сладости по пляжу носили торговцы на больших подносах. Вот таким рецептом поделились на портале 4lady. Мы еще обязательно вернем Крым и поедем туда. А пока можно приготовить "пахлаву" дома.

Ингредиенты:

мука — 3 стакана

минеральная вода — 1 стакан

сахар — 1 ч. ложка

водка – 3 ст. ложки

сметана — 1 ст. кровати

соль — 1 щепотка

орехи — 0,5 стакана

сахарная пудра – 2 ч. ложки

Для сиропа:

вода — 2/3 стакана

сахар — 1 стакан

мед — 1 ч. ложка

Способ приготовления:

В миску для замешивания теста просеиваем муку, внутри делаем углубление. В него вливаем минеральную воду, смешанную с водкой. Добавляем сметану, соль и сахар. Начиная с центра, аккуратно перемешиваем ложкой, постепенно добавляем муку из краев миски. Затем перекладываем тесто на стол и продолжаем вымешивать уже руками. Тесто должно быть упругим, крутым. Муки может потребоваться больше или меньше, смотрите сами на состояние теста. Оставляем вымешанное тесто под салфеткой минут на 20-30. Также можно завернуть его в плёнку и положить в холодильник на 1 час. После этого этапа еще раз все вымесить – тесто станет эластичным и гладким. Тесто делим на 5 частей, скатываем их в шарики. Один оставляем, другие временно откладываем под салфетку, чтобы не обветривалось. Осыпаем стол мукой, раскатываем тесто толщиной около 1 мм. Сверху осыпаем небольшим количеством муки, распределяем ее, лишнее следует смахнуть рукой. Пластину теста не очень плотно сворачиваем в рулет шириной 3-4 см. Этот рулет нарезаем под углом 45 градусов по 5 см кусочками. Если нарезать фигурным ножом, то хворост получится в виде цветочков. Концы слегка прищипываем, чтобы приобрели заостренную форму. То же делаем и с остальными тестами. В котле или сотейнике доводим до кипения масло. Аккуратно, чтобы не обжечься, опускаем туда хворост небольшими порциями. Жарим до золотистой корочки с двух сторон. Вытаскиваем на бумажные полотенца, даем стечь лишнему маслу. Готовим сироп. Наливаем в кастрюлю 2/3 стакана воды, высыпаем стакан сахара. Ставим на огонь, доводим до кипения, постоянно помешивая, кипятим 5 минут. Затем добавляем мед и выключаем огонь. Размешиваем сироп до полного растворения меда. Когда из готового хвороста стечет лишнее масло и он остыл, опускаем его в сироп буквально на несколько секунд.

Готовый крымский хворост выкладываем в большое блюдо, каждый слой осыпаем мелко измельченными орехами. Когда поднос заполнится, посыпьте сверху сахарной пудрой. Десерт будет идеально смаковать с имбирным чаем.