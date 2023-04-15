Смак дитинства: хрусткий кримський хмиз як з ялтинського пляжу

Цей десерт про ностальгію за українським Кримом

Кримський хмиз, або "пляжна пахлава", асоціюється з морем, сонцем, відпочинком і гарним настроєм. І з українським Кримом, де більшість із нас відпочивали у дитинстві. У тісті немає яєць, зате є мінеральна вода, просто як у порадах, чим замінити яйця у випічці.

Ці солодощі пляжем носили торговці на великих тацях. Ось таким рецептом поділились на порталі 4lady. Ми ще обов'язково повернемо Крим і поїдемо туди. А поки можна приготувати "пахлаву" вдома.

Інгредієнти:

борошно — 3 склянки

мінеральна вода — 1 стакан

цукор — 1 ч. ложка

горілка — 3 ст. ложки

сметана — 1 ст. ложка

сіль — 1 щіпка

горіхи — 0,5 склянки

цукрова пудра -2ч. ложки

Для сиропу:

вода — 2/3 склянки

цукор — 1 склянка

мед — 1 ч. ложка

Спосіб приготування:

В миску для замішування тіста просіюємо борошно, в середині робимо поглиблення. В нього вливаємо мінеральну воду, змішану з горілкою. Додаємо сметану, сіль і цукор. Починаючи з центру, акуратно перемішуємо ложкою, поступово додаємо борошно з країв миски. Потім перекладаємо тісто на стіл і продовжуємо вимішувати вже руками. Тісто має бути пружним, крутим. Борошна може знадобитися більше або менше, дивіться самі на стан тіста. Залишаємо вимішане тісто під серветкою хвилин на 20-30. Також можна загорнути його в плівку і покласти в холодильник на 1 годину. Після цього етапу ще раз все вимісити — тісто стане еластичним і гладким. Тісто ділимо на 5 частин, скачуємо їх у кульки. Одну залишаємо, інші тимчасово відкладаємо під серветку, щоб не обвітрювалось. Обсипаємо стіл борошном, розкачуємо тісто товщиною близько 1 мм. Зверху обсипаємо невеликою кількістю борошна, розподіляємо його, зайве слід змахнути рукою. Пластину тіста не дуже щільно згортаємо в рулет шириною 3-4 см. Цей рулет нарізаємо під кутом 45 градусів шматочками по 5 см. Якщо нарізати фігурним ножем, то хмиз вийде у вигляді квіточок. Кінці злегка прищіпаємо, щоб набули загостреної форми. Те ж саме робимо і з рештою тіста. У казані або в сотейнику доводимо до кипіння олію. Акуратно, щоб не обпектися, опускаємо туди хмиз невеликими порціями. Смажимо до золотистої скоринки з двох сторін. Витягуємо на паперові рушники, даємо стекти зайвій олії. Готуємо сироп. Наливаємо в каструлю 2/3 склянки води, висипаємо склянку цукру. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, постійно помішуючи, кип’ятимо 5 хвилин. Потім додаємо мед і вимикаємо вогонь. Розмішуємо сироп до повного розчинення меду. Коли з готового хмизу стече зайва олія і він охолов, опускаємо його в сироп буквально на кілька секунд.

Готовий кримський хмиз викладаємо у велике блюдо, кожен шар обсипаємо дрібно подрібненими горіхами. Коли таця заповниться, посипте зверху цукровою пудрою. Десерт ідеально смакуватиме з імбирним чаєм.