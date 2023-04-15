Смак дитинства: хрусткий кримський хмиз як з ялтинського пляжу
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Цей десерт про ностальгію за українським Кримом
Кримський хмиз, або "пляжна пахлава", асоціюється з морем, сонцем, відпочинком і гарним настроєм. І з українським Кримом, де більшість із нас відпочивали у дитинстві. У тісті немає яєць, зате є мінеральна вода, просто як у порадах, чим замінити яйця у випічці.
Ці солодощі пляжем носили торговці на великих тацях. Ось таким рецептом поділились на порталі 4lady. Ми ще обов'язково повернемо Крим і поїдемо туди. А поки можна приготувати "пахлаву" вдома.
Інгредієнти:
борошно — 3 склянки
мінеральна вода — 1 стакан
цукор — 1 ч. ложка
горілка — 3 ст. ложки
сметана — 1 ст. ложка
сіль — 1 щіпка
горіхи — 0,5 склянки
цукрова пудра -2ч. ложки
Для сиропу:
вода — 2/3 склянки
цукор — 1 склянка
мед — 1 ч. ложка
Спосіб приготування:
- В миску для замішування тіста просіюємо борошно, в середині робимо поглиблення. В нього вливаємо мінеральну воду, змішану з горілкою. Додаємо сметану, сіль і цукор.
- Починаючи з центру, акуратно перемішуємо ложкою, поступово додаємо борошно з країв миски.
- Потім перекладаємо тісто на стіл і продовжуємо вимішувати вже руками. Тісто має бути пружним, крутим. Борошна може знадобитися більше або менше, дивіться самі на стан тіста.
- Залишаємо вимішане тісто під серветкою хвилин на 20-30. Також можна загорнути його в плівку і покласти в холодильник на 1 годину. Після цього етапу ще раз все вимісити — тісто стане еластичним і гладким.
- Тісто ділимо на 5 частин, скачуємо їх у кульки. Одну залишаємо, інші тимчасово відкладаємо під серветку, щоб не обвітрювалось.
- Обсипаємо стіл борошном, розкачуємо тісто товщиною близько 1 мм. Зверху обсипаємо невеликою кількістю борошна, розподіляємо його, зайве слід змахнути рукою. Пластину тіста не дуже щільно згортаємо в рулет шириною 3-4 см. Цей рулет нарізаємо під кутом 45 градусів шматочками по 5 см.
- Якщо нарізати фігурним ножем, то хмиз вийде у вигляді квіточок. Кінці злегка прищіпаємо, щоб набули загостреної форми. Те ж саме робимо і з рештою тіста.
- У казані або в сотейнику доводимо до кипіння олію. Акуратно, щоб не обпектися, опускаємо туди хмиз невеликими порціями. Смажимо до золотистої скоринки з двох сторін. Витягуємо на паперові рушники, даємо стекти зайвій олії.
- Готуємо сироп. Наливаємо в каструлю 2/3 склянки води, висипаємо склянку цукру.
- Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, постійно помішуючи, кип’ятимо 5 хвилин. Потім додаємо мед і вимикаємо вогонь. Розмішуємо сироп до повного розчинення меду.
- Коли з готового хмизу стече зайва олія і він охолов, опускаємо його в сироп буквально на кілька секунд.
Готовий кримський хмиз викладаємо у велике блюдо, кожен шар обсипаємо дрібно подрібненими горіхами. Коли таця заповниться, посипте зверху цукровою пудрою. Десерт ідеально смакуватиме з імбирним чаєм.