Ласощі, знайомі з дитинства: готуємо хрумкі вергуни в цукровій пудрі за бабусиним рецептом
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Смаколики виходять дуже смачними, але й дуже дешевими
Хрусткі, солодкі та улюблені: вергуни — українські ласощі, знайомі нам усім з дитинства, просто як горішки зі згущеним молоком.
Вони готуються легко і з доступних продуктів. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 1 середнє яйце
- 3 жовтки
- 40 г цукру
- 50 г вершкового масла
- чверть чайної ложки соди
- дрібка солі
- 1 столова ложка оцту (9%)
- 80 г сметани (20%)
- 300 г борошна
- олія (для фритюру)
- цукрова пудра
Спосіб приготування:
- У 250 г борошна додаємо соду. Викладаємо кубики холодного масла, перетираємо на крихту. Додаємо цукор, сіль, яйце, жовтки, сметану та оцет. Замішуємо тісто, поступово підмішуючи ще близько 50 г борошна. В результаті тісто не має липнути до рук. Викласти в пакет і залишити в холодильнику на 1 год.
- Ставимо розігріватись глибоку сковороду, наповнену олією. Стіл трохи присипаємо борошном. Ділимо тісто навпіл, розкачуємо тонко (2—3 мм) на прямокутник.
- Нарізаємо на смужки 3х7 см. По центру смужок робимо надріз. Щоб сформувати вергуни, вивертаємо заготовку через прорізаний отвір.
- Занурюємо по черзі вергуни в олію. Як тільки один бік підрум’яниться, перевертаємо на інший. Готові викладаємо на паперовий рушник.
Трохи охололі вергуни перекладаємо на таріль і присипаємо цукровою пудрою. Цей рецепт дуже схожий на неймовірний та ностальгічний кримський хмиз, хоч є і відмінності.