Ласощі, знайомі з дитинства: готуємо хрумкі вергуни в цукровій пудрі за бабусиним рецептом

Смаколики виходять дуже смачними, але й дуже дешевими

Хрусткі, солодкі та улюблені: вергуни — українські ласощі, знайомі нам усім з дитинства, просто як горішки зі згущеним молоком.

Вони готуються легко і з доступних продуктів. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

1 середнє яйце

3 жовтки

40 г цукру

50 г вершкового масла

чверть чайної ложки соди

дрібка солі

1 столова ложка оцту (9%)

80 г сметани (20%)

300 г борошна

олія (для фритюру)

цукрова пудра

Спосіб приготування:

У 250 г борошна додаємо соду. Викладаємо кубики холодного масла, перетираємо на крихту. Додаємо цукор, сіль, яйце, жовтки, сметану та оцет. Замішуємо тісто, поступово підмішуючи ще близько 50 г борошна. В результаті тісто не має липнути до рук. Викласти в пакет і залишити в холодильнику на 1 год. Ставимо розігріватись глибоку сковороду, наповнену олією. Стіл трохи присипаємо борошном. Ділимо тісто навпіл, розкачуємо тонко (2—3 мм) на прямокутник. Нарізаємо на смужки 3х7 см. По центру смужок робимо надріз. Щоб сформувати вергуни, вивертаємо заготовку через прорізаний отвір. Занурюємо по черзі вергуни в олію. Як тільки один бік підрум’яниться, перевертаємо на інший. Готові викладаємо на паперовий рушник.

Трохи охололі вергуни перекладаємо на таріль і присипаємо цукровою пудрою. Цей рецепт дуже схожий на неймовірний та ностальгічний кримський хмиз, хоч є і відмінності.