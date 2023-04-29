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Нереально вкусный салат из простой моркови: один секретный ингредиент выведет блюдо на новый уровень

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Салат получается очень необычным и сочным – все благодаря секретному ингредиенту Новость обновлена 29 апреля 2023, 12:20
Салат получается очень необычным и сочным – все благодаря секретному ингредиенту. Фото cookorama.com.ua

Не только вкусный, но и полезный салат

Весна – период, когда больше всего хочется разнообразных салатов. Если вы уже пробовали нежный салат из моркови, то обязательно приготовьте его улучшенную версию – с ананасами и орехом.

Вы бы никогда не подумали, что эти ингредиенты будут подходить моркови, но это так. Салат получается сочный и освежающий, просто нереально вкусный. Рецептом поделились на портале trserial.net.ua.

Ингредиенты:

  • Морковь — 2-3 шт
  • Сыр — 70 г
  • Ананасы — 3-4 шайбы
  • Орехи – по вкусу
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Чеснок — 1 зубчик

Способ приготовления:

  1. Большую сырую морковь чистим и натираем на большой терке. Свежий или консервированный ананас нарезаем на кубики. Смешиваем их в миске.
  2. Чеснок очищаем от кожуры и пропускаем через пресс или мелко нарезаем. Можно еще растолочь его в ступке с солью, но тогда не нужно солить оставшийся салат.
  3. Сыр натираем на мелкой терке. Добавляем его к другим продуктам, как и майонез. Хорошо все перемешиваем.

Это интересный и очень сочный салат. Если вы не хотите использовать майонез, вместо него можно легко приготовить интересный соус на основе сметаны.

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#Рецепт #Салат #Морковь #Ананас