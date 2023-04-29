Нереально вкусный салат из простой моркови: один секретный ингредиент выведет блюдо на новый уровень

Не только вкусный, но и полезный салат

Весна – период, когда больше всего хочется разнообразных салатов. Если вы уже пробовали нежный салат из моркови, то обязательно приготовьте его улучшенную версию – с ананасами и орехом.

Вы бы никогда не подумали, что эти ингредиенты будут подходить моркови, но это так. Салат получается сочный и освежающий, просто нереально вкусный. Рецептом поделились на портале trserial.net.ua.

Ингредиенты:

Морковь — 2-3 шт

Сыр — 70 г

Ананасы — 3-4 шайбы

Орехи – по вкусу

Майонез – 1 ст.л.

Чеснок — 1 зубчик

Способ приготовления:

Большую сырую морковь чистим и натираем на большой терке. Свежий или консервированный ананас нарезаем на кубики. Смешиваем их в миске. Чеснок очищаем от кожуры и пропускаем через пресс или мелко нарезаем. Можно еще растолочь его в ступке с солью, но тогда не нужно солить оставшийся салат. Сыр натираем на мелкой терке. Добавляем его к другим продуктам, как и майонез. Хорошо все перемешиваем.

Это интересный и очень сочный салат. Если вы не хотите использовать майонез, вместо него можно легко приготовить интересный соус на основе сметаны.