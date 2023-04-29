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Нереально смачний салат з простої моркви: один секретний інгредієнт виведе страву на новий рівень

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Салат виходить дуже незвичним і соковитим - все завдяки секретному інгредієнту Новина оновлена 29 квітня 2023, 12:20
Салат виходить дуже незвичним і соковитим - все завдяки секретному інгредієнту. Фото cookorama.com.ua

Не тільки смачний, а корисний салат

Весна — період, коли найбільше хочеться різноманітних салатів. Якщо ви вже куштували ніжний салат з моркви, то обов’язково приготуйте його покращену версію — з ананасами та горіхом.

Ви б ніколи не подумали, що ці інгредієнти пасуватимуть моркві, але це так. Салат виходить соковитий і освіжаючий, просто нереально смачний. Рецептом поділились на порталі trserial.net.ua.

Інгредієнти:

  • Морква — 2-3 шт
  • Сир — 70 г
  • Ананаси — 3-4 шайби
  • Горіхи — до смаку
  • Майонез — 1 ст.л.
  • Часник — 1 зубчик

Спосіб приготування:

  1. Велику сиру моркву чистимо і натираємо на великій тертці. Свіжий або консервований ананас нарізаємо на кубики. Змішуємо їх у мисці.
  2. Часник очищаємо від шкірки та пропускаємо через прес або дрібно нарізаємо. Можна ще розтовкти його у ступці з сіллю, але тоді не потрібно солити решту салату.
  3. Сир натираємо на дрібній тертці. Додаємо його до решти продуктів, як і майонез. Гарно все перемішуємо.

Це цікавий і дуже соковитий салат. Якщо не хочете використовувати майонез, замість нього можна легко приготувати цікавий соус на основі сметани.

Теги:
#Рецепт #Салат #Морква #Ананас