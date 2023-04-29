Нереально смачний салат з простої моркви: один секретний інгредієнт виведе страву на новий рівень
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Не тільки смачний, а корисний салат
Весна — період, коли найбільше хочеться різноманітних салатів. Якщо ви вже куштували ніжний салат з моркви, то обов’язково приготуйте його покращену версію — з ананасами та горіхом.
Ви б ніколи не подумали, що ці інгредієнти пасуватимуть моркві, але це так. Салат виходить соковитий і освіжаючий, просто нереально смачний. Рецептом поділились на порталі trserial.net.ua.
Інгредієнти:
- Морква — 2-3 шт
- Сир — 70 г
- Ананаси — 3-4 шайби
- Горіхи — до смаку
- Майонез — 1 ст.л.
- Часник — 1 зубчик
Спосіб приготування:
- Велику сиру моркву чистимо і натираємо на великій тертці. Свіжий або консервований ананас нарізаємо на кубики. Змішуємо їх у мисці.
- Часник очищаємо від шкірки та пропускаємо через прес або дрібно нарізаємо. Можна ще розтовкти його у ступці з сіллю, але тоді не потрібно солити решту салату.
- Сир натираємо на дрібній тертці. Додаємо його до решти продуктів, як і майонез. Гарно все перемішуємо.
Це цікавий і дуже соковитий салат. Якщо не хочете використовувати майонез, замість нього можна легко приготувати цікавий соус на основі сметани.