Нереально смачний салат з простої моркви: один секретний інгредієнт виведе страву на новий рівень

Не тільки смачний, а корисний салат

Весна — період, коли найбільше хочеться різноманітних салатів. Якщо ви вже куштували ніжний салат з моркви, то обов’язково приготуйте його покращену версію — з ананасами та горіхом.

Ви б ніколи не подумали, що ці інгредієнти пасуватимуть моркві, але це так. Салат виходить соковитий і освіжаючий, просто нереально смачний. Рецептом поділились на порталі trserial.net.ua.

Інгредієнти:

Морква — 2-3 шт

Сир — 70 г

Ананаси — 3-4 шайби

Горіхи — до смаку

Майонез — 1 ст.л.

Часник — 1 зубчик

Спосіб приготування:

Велику сиру моркву чистимо і натираємо на великій тертці. Свіжий або консервований ананас нарізаємо на кубики. Змішуємо їх у мисці. Часник очищаємо від шкірки та пропускаємо через прес або дрібно нарізаємо. Можна ще розтовкти його у ступці з сіллю, але тоді не потрібно солити решту салату. Сир натираємо на дрібній тертці. Додаємо його до решти продуктів, як і майонез. Гарно все перемішуємо.

Це цікавий і дуже соковитий салат. Якщо не хочете використовувати майонез, замість нього можна легко приготувати цікавий соус на основі сметани.