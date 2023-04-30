Всего четыре ингредиента и 10 минут времени: рецепт салата, который будут просить ваши друзья
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Ради этого блюда не придется стоять полдня на кухне
Существует множество разнообразных закусок в виде салатов, бутербродов, рулетов и других блюд, которые можно приготовить не только к празднику, но и на повседневный стол. Салат с сухариками и кукурузой относится именно к подобным закускам, которые будут актуальны в любой ситуации.
Такой салат по рецепту Рrosalat состоит из трех ингредиентов, но при этом очень сытный и вкусный – он окажется очень кстати, когда гости уже на пороге. Сухарики и майонез можно приготовить самому, а подавать салат лучше сразу после приготовления.
Как приготовить салат из курицы, кукурузы и сухариков
Ингредиенты на 3 порции:
- копченое куриное мясо – 200 г;
- кукуруза (консервированная) – 200 г;
- сухарики (без добавок!) – 100 г;
- лук зеленый (не большой) – 1 пучок;
- майонез, соль.
Способ приготовления:
- Мясо порезать кубиками.
- С кукурузы слить жидкость, лук нарезать мелко.
- Выложить все в миску, добавить часть сухарей.
- Посолить, добавить майонез, перемешать и выложить салатник.
- Посыпать сверху оставшимися сухариками. Салат из кукурузы и сухариков из копченой курицы готов.
Вместо магазинного майонеза можно приготовить отличную заправку. Вкусно, полезно и не хлопотно — что может быть лучше?