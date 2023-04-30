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Всего четыре ингредиента и 10 минут времени: рецепт салата, который будут просить ваши друзья

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простой, но сытный и вкусный салат с сухариками и курицей
Простой, но сытный и вкусный салат с сухариками и курицей. Фото smachno.ua

Ради этого блюда не придется стоять полдня на кухне

Существует множество разнообразных закусок в виде салатов, бутербродов, рулетов и других блюд, которые можно приготовить не только к празднику, но и на повседневный стол. Салат с сухариками и кукурузой относится именно к подобным закускам, которые будут актуальны в любой ситуации.

Такой салат по рецепту Рrosalat состоит из трех ингредиентов, но при этом очень сытный и вкусный – он окажется очень кстати, когда гости уже на пороге. Сухарики и майонез можно приготовить самому, а подавать салат лучше сразу после приготовления.

Как приготовить салат из курицы, кукурузы и сухариков

Ингредиенты на 3 порции:

  • копченое куриное мясо – 200 г;
  • кукуруза (консервированная) – 200 г;
  • сухарики (без добавок!) – 100 г;
  • лук зеленый (не большой) – 1 пучок;
  • майонез, соль.

Способ приготовления:

  1. Мясо порезать кубиками.
  2. С кукурузы слить жидкость, лук нарезать мелко.
  3. Выложить все в миску, добавить часть сухарей.
  4. Посолить, добавить майонез, перемешать и выложить салатник.
  5. Посыпать сверху оставшимися сухариками. Салат из кукурузы и сухариков из копченой курицы готов.

Вместо магазинного майонеза можно приготовить отличную заправку. Вкусно, полезно и не хлопотно — что может быть лучше?

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