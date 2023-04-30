Всього чотири інгредієнти та 10 хвилин часу: рецепт салату, який будуть просити ваші друзі
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Заради цієї страви не доведеться стояти півдня на кухні
Існує безліч різноманітних закусок у вигляді салатів, бутербродів, рулетів та інших страв, які можна приготувати не лише до свята, а й на щоденний стіл. Салат із сухариками та кукурудзою відноситься саме до подібних закусок, які будуть актуальні в будь-якій ситуації.
Такий салат за рецептом Рrosalat складається з трьох інгредієнтів, але при цьому дуже ситний та смачний – він виявиться дуже доречним, коли гості вже на порозі. Сухарики та майонез можна приготувати самому, а подавати салат краще одразу після приготування.
Як приготувати салат з курки, кукурудзи та сухариків
Інгредієнти на 3 порції:
- копчене куряче м’ясо – 200 г;
- кукурудза (консервована) – 200 г;
- сухарики (без добавок!) – 100 г;
- цибуля зелена (невелика) – 1 пучок;
- майонез, сіль.
Спосіб приготування:
- М’ясо нарізати кубиками.
- З кукурудзи злити рідину, цибулю дрібно нарізати.
- Викласти все в миску, додати частину сухарів.
- Посолити, додати майонез, перемішати та викласти салатник.
- Посипати зверху сухариками, що залишилися. Салат із кукурудзи та сухариків із копченої курки готовий.
Замість магазинного майонезу можна приготувати відмінну заправку. Смачно, корисно і не клопітно – що може бути краще?