Всього чотири інгредієнти та 10 хвилин часу: рецепт салату, який будуть просити ваші друзі

Заради цієї страви не доведеться стояти півдня на кухні

Існує безліч різноманітних закусок у вигляді салатів, бутербродів, рулетів та інших страв, які можна приготувати не лише до свята, а й на щоденний стіл. Салат із сухариками та кукурудзою відноситься саме до подібних закусок, які будуть актуальні в будь-якій ситуації.

Такий салат за рецептом Рrosalat складається з трьох інгредієнтів, але при цьому дуже ситний та смачний – він виявиться дуже доречним, коли гості вже на порозі. Сухарики та майонез можна приготувати самому, а подавати салат краще одразу після приготування.

Як приготувати салат з курки, кукурудзи та сухариків

Інгредієнти на 3 порції:

копчене куряче м’ясо – 200 г;

кукурудза (консервована) – 200 г;

сухарики (без добавок!) – 100 г;

цибуля зелена (невелика) – 1 пучок;

майонез, сіль.

Спосіб приготування:

М’ясо нарізати кубиками. З кукурудзи злити рідину, цибулю дрібно нарізати. Викласти все в миску, додати частину сухарів. Посолити, додати майонез, перемішати та викласти салатник. Посипати зверху сухариками, що залишилися. Салат із кукурудзи та сухариків із копченої курки готовий.

Замість магазинного майонезу можна приготувати відмінну заправку. Смачно, корисно і не клопітно – що може бути краще?