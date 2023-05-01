Никакого майонеза: готовим витаминный салат всего за несколько минут

Готовится быстро, съедается еще быстрее!

На тему вредности майонеза сделана уже куча исследований, но все равно он останется нашим любимым продуктом. Мы часто его используем в приготовлении пищи, например, добавляем в салаты или обильно поливаем мясо.

Сегодня мы послушаемся ученых и приготовим просто суперский салат из куриного филе, фасоли и грибов по рецепту "Школы жизни". Благодаря удачному сочетанию ингредиентов он получается сытным и легким одновременно. Его можно идеально готовить в качестве полноценного ужина или хорошего сытного перекуса в течение дня.

Как приготовить салат с куриным филе

Ингредиенты:

филе куриное – 300 г.;

фасоль консервированная – 1 банка;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

маринованные грибы – 150 г.;

йогурт натуральный – 120 г.;

зеленый лук;

соль, черный перец – по своему вкусу;

Подсолнечное масло – для обжарки.

Способ приготовления

Куриное филе отвариваем в слегка подсоленной воде, остужаем, нарезаем соломкой и перекладываем в салатник. Лук режем мелкими кубиками, обжариваем на растительном масле до мягкости. Добавляем тертую морковь, готовим еще 3-4 минуты. Охлаждаем и отправляем в салатник. Консервированную фасоль промываем и добавляем в салат. Туда же отправляем и маринованные грибы. Для заправки смешиваем натуральный йогурт без добавок, мелко нарезанный зеленый лук, соль и черный молотый перец. Заправляем салат, перемешиваем и даем 5 минут настояться. По желанию в салат можно добавить твердый сыр.

Кстати, майонез можно заменить сырным соусом. Он точно сделает любое ваше блюдо королем стола.