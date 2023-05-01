Никакого майонеза: готовим витаминный салат всего за несколько минут
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Готовится быстро, съедается еще быстрее!
На тему вредности майонеза сделана уже куча исследований, но все равно он останется нашим любимым продуктом. Мы часто его используем в приготовлении пищи, например, добавляем в салаты или обильно поливаем мясо.
Сегодня мы послушаемся ученых и приготовим просто суперский салат из куриного филе, фасоли и грибов по рецепту "Школы жизни". Благодаря удачному сочетанию ингредиентов он получается сытным и легким одновременно. Его можно идеально готовить в качестве полноценного ужина или хорошего сытного перекуса в течение дня.
Как приготовить салат с куриным филе
Ингредиенты:
- филе куриное – 300 г.;
- фасоль консервированная – 1 банка;
- лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- маринованные грибы – 150 г.;
- йогурт натуральный – 120 г.;
- зеленый лук;
- соль, черный перец – по своему вкусу;
- Подсолнечное масло – для обжарки.
Способ приготовления
- Куриное филе отвариваем в слегка подсоленной воде, остужаем, нарезаем соломкой и перекладываем в салатник.
- Лук режем мелкими кубиками, обжариваем на растительном масле до мягкости. Добавляем тертую морковь, готовим еще 3-4 минуты. Охлаждаем и отправляем в салатник.
- Консервированную фасоль промываем и добавляем в салат. Туда же отправляем и маринованные грибы.
- Для заправки смешиваем натуральный йогурт без добавок, мелко нарезанный зеленый лук, соль и черный молотый перец. Заправляем салат, перемешиваем и даем 5 минут настояться. По желанию в салат можно добавить твердый сыр.
Кстати, майонез можно заменить сырным соусом. Он точно сделает любое ваше блюдо королем стола.